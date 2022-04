Oggi è la giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo

Oggi 2 aprile è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, una ricorrenza che vuole richiamare l’attenzione su una condizione che interessa milioni di persone in tutto il mondo.

L’autismo riguarda già, oggi, milioni di persone anche in Italia: la rilevazione del 2019 dell’Osservatorio Nazionale Autismo dell’Istituto Superiore di Sanità riporta l’impressionante dato di 1 bambino ogni 77 nella fascia di età dai 7 ai 9 anni che presenta un Disturbo dello Spettro Autistico.

Un problema enorme, che coinvolge a catena tutta la società: dalla sanità alla scuola, dai servizi socio-educativi e socio-sanitari al mondo del lavoro, dove almeno un terzo delle persone con autismo potrebbe confluire.

«Un problema enorme per centinaia di migliaia di famiglie in Italia. Famiglie pressate dalla mancanza di servizi e sostegni adeguati, che chiamano Casa “Sebastiano” da ogni regione alla ricerca di risposte efficaci. – dichiara Giovanni Coletti, (foto)presidente della Fondazione Trentina per l’Autismo, insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella proprio per la realizzazione del primo centro in Trentino e in Italia specializzato nella riabilitazione funzionale di adolescenti e adulti con autismo. «Siamo una sorta di pionieri in un Paese che purtroppo presenta un’estrema disomogeneità di servizi nei diversi contesti regionali e provinciali per una condizione complessa e impattante come l’autismo».

L’autismo è infatti un disturbo estremamente complesso che comporta una varietà di alterazioni non solo a livello cerebrale, ma multi-sistemico, che hanno traiettorie evolutive diversificate.

Per questo si parla di “spettro” nel quale sono compresi diversi livelli di gravità e compromissione delle funzioni. In concreto significa che ogni persona con autismo è diversa dall’altra e sono diversi i suoi gradi di difficoltà e i suoi bisogni di assistenza e cura.

Una complessità tale da impedirne l’omologazione con altre forme di disabilità, ma l’evidenza scientifica conferma che i bambini autistici trattati con interventi precoci e intensivi hanno miglioramenti enormi, acquisiscono competenze e autonomie, migliorando la loro condizione e quindi quella delle famiglie e dell’intera comunità.

Dopo 15 anni di Giornate Mondiali per la Consapevolezza sull’Autismo la pandemia di COVID-19 ha messo ancora in maggiore evidenza la stringente necessità di costruire attorno alle famiglie una rete di servizi per poter assicurare un sostegno trasversale e continuativo, con un occhio al futuro: i bambini crescono, anzi sono già cresciuti ed esiste una folta schiera di adulti autistici, assistiti da genitori anziani.

In occasione di questa giornata l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana sottolinea come “Giornate come questa portano all’attenzione dell’opinione pubblica un tema su cui la Provincia autonoma, le strutture socio sanitarie e l’Azienda Sanitaria si impegnano per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie. Il tema dell’autismo è tra quelli prioritari e in questi anni si sono fatti passi avanti sia sul fronte della presa in carico sia rispetto alla gestione delle strutture che se ne occupano”.

Alcune novità in arrivo – La sperimentazione del progetto EV.A per accompagnare i soggetti con disturbi dello spettro autistico dalla fase evolutiva all’età adulta, ha avuto esiti positivi e così nel corso del 2022 verrà rafforzata e sostenuta l’implementazione di una strategia di accompagnamento delle persone con autismo e delle loro famiglie nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta. Tale funzione verrà garantita anche attraverso l’adesione al bando dell’Istituto Superiore di Sanità denominato “AQuA” .

Nel corso del 2022, poi, al fine di coordinare la rete dei servizi attivi e di garantire un costante monitoraggio ai fini dell’individuazione di contesti sempre più inclusivi e rispettosi delle abilità/capacità residue di ognuno, verrà attivata da parte di APSS una funzione Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) dedicata all’autismo, in analogia a quanto già previsto per il presidio degli inserimenti in Casa Sebastiano, rafforzando la collaborazione e integrazione tra la componente sanitaria e sociale, oltre che la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie.