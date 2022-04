«No Drugs – No droga»: Fugatti nei luoghi del degrado si complimenta con Gravante

Stufo. Anzi, arcistufo della situazione di degrado dovuta allo spaccio giorno e notte davanti alla stazione, Gianni Gravante, noto commerciante trentino aveva appeso a tutte le colonne e piloni del passaggio antistante l’entrata della stazione delle corriere delle locandine con scritto «No Drugs – No droga».

Ma quello che all’inizio voleva solo essere una semplice provocazione in realtà si è trasformato in un’ottima idea, almeno per ora, infatti da 5 giorni gli spacciatori hanno cambiato zona.

In un video diffuso stamane lo stessa Gravante conferma che dopo l’affissione dei cartelli gli spacciatori sono spariti dalla zona. L’invito a tutti ora è di fare altrettanto.

L’operazione non è sfuggita al governatore Fugatti che stamane si è recato personalmente in visita all’autostazione di Trento, sito oggetto di attenzione in questi ultimi giorni per i problemi dello spaccio di stupefacenti.

Il presidente si è soffermato poi con l’autore dell’iniziativa dei cartelli «No Spaccio No droga» (nella foto insieme al presidente), Gianni Gravante, componente la commissione sicurezza di Confcommercio Trentino, complimentandosi con lo stesso per la collaborazione e l’attenzione posta al fenomeno.

Gravante ha ribadito la necessità di non abbassare la guardia ed ha sottolineato come le Forze dell’Ordine stiano facendo un ottimo lavoro per il contrasto al fenomeno malavitoso.

Particolare preoccupazione desta la situazione della vicina chiesa di san Lorenzo luogo frequentato dagli spacciatori e dai tossicodipendenti a tutte le ore del giorno e della notte.

Dietro alla chiesa di San Lorenzo, ad un passo dalla stazione, ci sono rifiuti gettati ovunque, spacciatori intenti a portare a termine i loro affari e gente che si infila siringhe nelle braccia alla luce del sole come se fosse del tutto normale come pratica.

La situazione sembrerebbe fuori controllo anche perché queste sono solo alcune delle segnalazioni arrivate. I luoghi dove avviene questo sono poco lontani dal centro città. Di lì passano ogni giorno centinaia di studenti.

La gestione da parte delle forze dell’ordine risulta difficoltosa. Anche alla Portela, le attività di spaccio sono sotto gli occhi di tutti. Lo sono ormai da mesi.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di stabilire un presidio sul luogo. Anche se una parte del traffico se ne è andata dalla Portela, si è solamente spostata. E neppure di troppi metri. Ora il nuovo centro sembrerebbe la Chiesa di San Lorenzo.

Le forze dell’ordine indicano in circa 1.500 gli spacciarori presenti sul territorio del capoluogo (compresi anche i piccoli).

Spacciatori che dalle loro stesse dichiarazioni dicono di guadagnare circa 10 mila euro al mese in nero. Un giro di droga quindi che sfiora circa i 15 milioni di euro al mese e solo su Trento.

Molti di questi spacciatori vivono nelle case Itea, oppure di sussidi, assistenzialismo e recepiscono il reddito di cittadinanza. Altri sono seguiti dagli assistenti sociali vivendo in molti casi gratis alle spalle dei trentini. Le forze dell’ordine arrestano o denunciano chi delinque, ma molte volte poi le istituzioni le liberano garantendo loro vitto, alloggio e copertura sanitaria.