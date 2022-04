Mercati finanziari: ecco gli asset da monitorare nei prossimi mesi secondo gli analisti

Da qui ai prossimi mesi, secondo gli analisti, sarà molto importante impegnarsi per riuscire ad implementare una strategia di investimento sui mercati finanziari, piuttosto che lasciare giacere i risparmi personali, senza che producano alcun tipo di rendimento: difatti, rispetto al recente passato in cui ci si era abituati a convivere con livelli di inflazione nulli o comunque al di sotto dei target fissati dalle Banche Centrali, la situazione è drasticamente mutata e l’azione erosiva che può avere il fenomeno inflattivo sul potere d’acquisto dei capitali rappresenta un grosso problema.

Tuttavia l’alea di incertezza, che permea la maggior parte delle asset class a livello globale, complica notevolmente la predisposizione di un adeguato piano operativo: non è un mistero che, ad eccezione dei corsi delle materie prime, alimentati dall’attuale congiuntura, la volatilità si sia impadronita dei comparti di riferimento nella strutturazione di un portafoglio, quello azionario e quello obbligazionario.

Strategie di trading sugli asset finanziari – Il settore equity è fortemente intimorito dall’eventualità che si possa concretizzare un rallentamento del ciclo economico espansivo attualmente in corso, con pesanti conseguenze, ovviamente, sugli utili delle aziende; mentre i bond, su livelli di prezzo mai visti nella storia grazie alle politiche monetarie dell’ultimo decennio, soffrono l’inizio del processo di inasprimento delle misure di stimolo garantite fino ad ora della Banche Centrali.

Sulla base di tali considerazioni, TradingOnline.blog , portale specializzato nel campo degli investimenti, ha elaborato una serie di tutorial volti a proporre un’alternativa alle strategie di lungo periodo in favore di un approccio più speculativo, in grado di sfruttare le oscillazioni di prezzo che caratterizzano le asset class nel breve termine.

Naturalmente uno stile operativo di questo tipo richiede una fase di apprendimento, propedeutica alla formulazione di un modus operandi, capace di generare risultati positivi con buona costanza nel corso del tempo. Inoltre i risparmiatori hanno bisogno di servirsi di specifiche piattaforme di trading -attraverso cui analizzare i prezzi degli asset monitorati-, dotate di determinate funzionalità: la vendita allo scoperto, un meccanismo che consente di cogliere gli spunti operativi delle tendenze al ribasso di un sottostante, e la leva finanziaria, un meccanismo in grado di aumentare la size di una trade, favorendo la finalizzazione di una compravendita su time frame intra-giornalieri.

Trading online: gli strumenti operativi offerti dai broker – Fra le linee guida stilate dagli esperti di TradingOnline.blog nei vari approfondimenti sul modello operativo precedentemente introdotto, emerge come i servizi erogati dai broker online si prestino bene a supportare i risparmiatori nella costruzione di una simile strategia di investimento, in quanto tali intermediari presentano tutte le caratteristiche evidenziate e hanno dei costi di gestione molto bassi.

In realtà la sola commissione applicata da alcune società è quella di inattività in caso di mancato utilizzo del rapporto per un periodo di tempo abbastanza lungo, mentre gli spread esposti tra i livelli bid e ask degli asset di solito sostituiscono le fee di negoziazione.

Le piattaforme di trading dei broker online, attraverso l’uso dei contratti per differenza, implementano infatti short selling e leverage, ma soprattutto, per effetto della replica sintetica di tali derivati, permettono di interfacciarsi con una grandissima varietà di sottostanti -indici, azioni, asset digitali, materie prime, per citare i più importanti- da un unico tool.

Un altro aspetto molto interessante dei servizi erogati da tali intermediari è rappresentato dal fatto che nelle aree personali dei conti trading è possibile fruire di una serie di supporti didattici, messi gratuitamente a disposizione degli utenti.

Tutte le nozioni acquisite dopo aver consultato guide, video-corsi e altro materiale formativo di questo tipo può essere testato con gli account demo, rapporti dimostrativi che offrono tool con dotazione di denaro virtuale.

Tale tecnologia consente, inoltre, di testare altre funzionalità fornite alle società per aiutare gli iscritti nella costruzione di una strategia, come ad esempio i sistemi di sharing trading.