Il Consolato dei Maestri del Lavoro incontra il liceo Rosmini di Trento

Nell’ambito del progetto Scuola-Lavoro, voluto dal Consolato dei Maestri del Lavoro della Provincia di Trento con il patrocinio del Servizio Lavoro della PAT, nella mattinata di mercoledì 30 marzo 2022 si è tenuto un incontro in presenza con gli alunni delle terze, indirizzo economico sociale, del liceo Rosmini di Trento.

L’argomento dell’incontro, esposto dall’ing. Alberto Giacomoni responsabile dell’Ufficio Finanza di Progetto di una nota banca regionale, trattava un tema di estrema attualità: “Energie rinnovabili: luci ed ombre”.

Dopo una prima introduzione sulle finalità che il Consolato dei Maestri persegue, il relatore ha raccontato agli alunni le sue variegate esperienze di studio e professionali: attraverso la sua testimonianza ha potuto dimostrare come, nel mondo del lavoro, il curriculum scolastico è solo una “conditio sine qua non” e non un punto di arrivo.

E’ importante essere orientati alla formazione continua ed ampliare le proprie competenze perché la società e le tecnologie cambiano a ritmi sempre più frequenti. Si è passati poi ad illustrare le energie rinnovabili senza trascurarne i punti critici: non sono programmabili, si possono realizzare solo in alcuni siti, gli investimenti spesso richiedono un contributo statale per essere realizzati, potremo un giorno fare a meno dei combustibili fossili?

È stato anche presentato un esempio di economia circolare green realizzato in Trentino: dalla frazione umida del rifiuto solido urbano è possibile ricavare il biometano, gas di origine non fossile. L’intervento è stato seguito con interesse dagli studenti, coinvolti non solo per i contenuti ma anche per la moderna ed accattivante modalità espositiva.

