Fine stato di emergenza covid, stop a prezzo calmierato per i tamponi

Con la fine dello stato di emergenza e la chiusura della struttura commissariale nazionale, decade anche il protocollo che aveva istituito i tamponi a prezzo calmierato nelle farmacie.

Salvo novità, infatti, le farmacie non saranno più tenute a offrire i test a 15 euro per gli adulti e a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni, ma potranno decidere autonomamente il prezzo.

Sono queste, le principali conseguenze della scadenza il 31 marzo. Tutto questo succede mentre i contagi restano sostenuti e la domanda di tamponi aumenta, con un ricorso ai test antigenici rapidi. Inoltre, il Green Pass base resta comunque obbligatorio dal 1° aprile ancora al lavoro, nei ristoranti al chiuso, negli stadi, su treni e aerei.

