Femminicidio val di Fiemme, Maffioletti replica a Conzatti: «Su certe vicende andrebbero usati guanti di velluto»

Sembra che anche una tragedia come quella della val di Fiemme possa diventare un serbatoio di polemiche strumentali. Laddove sarebbe stato meglio far calare il silenzio e lasciare spazio alla preghiera e forse al perdono, invece qualcuno ne approfitta per tentare di avere un ritorno di visibilità francamente inopportuno.

È il caso della senatrice Donatella Conzatti, arrivata in parlamento grazie alla lega e dopo pochi giorni dalla nomina passata con il partito di Matteo Renzi.

Conzatti con una inopportuna dichiarazione a caldo dopo il femminiCcidio – suicidio della val di Fiemme, ancora prima dei funerali, non aveva esitato ad accusare l’assessora Segnana di fermare la normativa approvata negli ultimi due anni a livello nazionale che indica come procedere nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul anche a livello territoriale, criticando la giunta per «una politica populista che non serve più a nessuno e in nessun campo, men che meno serve a fermare gli autori di violenza e a proteggere le vittime».

Era arrivata subito la replica di Mara Dalzocchio capogruppo della lega in consiglio provinciale che aveva smentito tali dichiarazioni.

Alla replica di Dalzocchio fa seguito anche quella di Gabriella Maffioletti che offre nuovi spunti di discussione e riassume quanto fatto dalla provinvia autonoma di Trento in questi anni.

«La legge italiana – ricorda Maffioletti – in particolar modo a partire dall’approvazione della nuova norma in data 9 agosto 2019 (legge 173), prevede diversi strumenti atti a prevenire le violenze e a punire coloro che se ne siano resi colpevoli, rafforzano le pene in caso di condanna al carcere».

Secondo l’esponente di Forza Italia «per quanto concerne la Provincia Autonoma di Trento (riferimento alla legge n. 6 del 9 marzo 2010), non siamo in mancanza di una normativa di riferimento che vada ad affrontare in maniera appropriata l’odiosa spirale. Ma la legge da sola non basta servono tutta una serie di azioni di contrasto e prevenzione capillare anche sul territorio: centri dedicati, sportelli di presa in carico e di aiuto che vadano a promuovere interventi specifici e mirati, misure di protezione ad hoc anche in accordo con le forze dell’ordine».

SERVE APPROCCIO CULTURALE ADEGUATO – Per Gabriella Maffioletti «si deve cioè iniziare ad educare fin da piccoli i bambini, gli uomini di domani, a porsi correttamente nei confronti delle donne, innanzitutto spogliandosi dell’insopportabile e oramai vetusto assioma di una presunta superiorità, fisica ma anche intellettiva e morale, del maschio sulla femmina.

Solo comprendendo la necessità della complementarietà di uomini e donne si può operare il salto culturale che serve per cambiare del tutto l’approccio mentale al problema. Le peculiarità delle azioni e dei pensieri femminili non devono più apparire sciocca ed inutile esibizione, ma urge inquadrarla nella sua valenza di ricchezza e di unicità adatta a rendere piena e colma di valori la vita di tutti noi».

Maffioletti poi torna sull’attacco di Conzatti alla PAT: «le critiche mosse dalla senatrice di Italia Viva alla giunta attuale sono davvero incomprensibili come l’attacco politico nei confronti dell’Assessore provinciale di merito dato che proprio per rispondere ad un fenomeno sociale che anche in Trentino ha dimensioni notevoli, il governo centrale ha deliberato l’art. 7 bis della L.P. 6/2010-interventi per la prevenzione della violenza genere e la tutela delle donne che ne sono vittime.

Questa delibera permette alle donne vittime di violenza di usufruire dell’’assegno di autodeterminazione, anche senza che necessariamente le vittime abbiano sporto denuncia verso il partner maltrattante, provvedimento legislativo questo molto efficace e sicuramente concreto».

LA VERITÀ SULLO STOP AI PERCOSI DI EDUCAZIONE DI GENERE – «Il governo provinciale ha “stoppato”, ed in questo ha ragione la sen.Conzatti, i percorsi di educazione alla relazione di genere svolti in 24 scuole trentine, – conclude Gabriella Maffioletti – che però va detto in nome della educazione alla relazione di genere nel linguaggio della propaganda favorivano, la “teoria gender”che notoriamente è importante cavallo di battaglia dei partiti di centro-sinistra. Chiarito questo concludo il mio pensiero! La piaga dei femminicidi può essere analizzata a dovere solo spogliandola di pregiudizi, ideologie e ancoraggi a ipotetiche leggi che risolvano tutto in un baleno».

E ancora: «E’ necessario, a mio avviso, promuovere una coscienza culturale e agire su più livelli politici ed amministrativi anche mettendo in campo figure professionali competenti e capaci che lavorino sul territorio a fianco delle persone che cadono in situazioni di disagio determinate soventeda vari fattori, che ne segnano inequivocabilmente la vita e fanno sì che presentino segnali di aggressività e di disequilibrio mentale che possono poi sfociare in drammi veri e propri. La sfida politica è dunque quella di non lasciare che un crescendo di recrudescenza della violenza parlata, scritta e manifestata nei modi, prenda il sopravvento nella nostra società che deve recuperare valori imprescindibili come educazione, rispetto e buone maniere».