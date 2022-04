“Di notte all’Eremo di Santa Giustina”: una passeggiata serale a scopo benefico

La data da fissare sul calendario è venerdì prossimo, 8 aprile.

Il ritrovo è alle 18.30 alla stazione della Trento-Malé di Tassullo, per scendere poi tutti insieme lungo il sentiero O529 nella forra del Noce fino a raggiungere i ruderi dell’Eremo di Santa Giustina quando ormai sarà calata la sera.

Qui si ripercorrerà la storia di questa insolita struttura, incastonata da secoli in una grotta naturale.

Ha un titolo affascinante e suggestivo, “Di notte all’Eremo di Santa Giustina”, la passeggiata serale-notturna a scopo benefico che, oltre alla regia dei volontari della sezione Sat di Rallo, vede coinvolti il Coro parrocchiale di Tassullo, la Pro Loco di Tassullo, il Circolo Fotografico Valli del Noce, il Gruppo Trentino-Alto Adige dell’Associazione Indipendente “Still I Rise” e, naturalmente, il Comune di Ville d’Anaunia.

Ad accompagnare il racconto saranno le note del Coro parrocchiale di Tassullo che, riecheggiando sulle pareti a strapiombo della forra, contribuiranno a creare un’atmosfera magica. Al termine della serata si risalirà in paese, dove ad attendere i partecipanti ci sarà la cena preparata dalla Pro Loco di Tassullo.

L’evento, come detto, è organizzato a scopo benefico in collaborazione con l’organizzazione indipendente “Still I Rise”, la quale si occupa di offrire istruzione e protezione a bambini e ragazzi in zone devastate da guerre e crisi umanitarie in tutto il mondo. Sarà raccolta una quota minima di adesione pari a 15 euro, che sarà devoluta interamente in beneficenza.

Per comunicare la propria presenza bisogna chiamare il numero 335.6582537 (Rosy) dopo le 15. Ogni ulteriore informazione o variazione di programma dovuta al maltempo sarà postata sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram della Sat di Rallo.