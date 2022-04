Centri sportivi: ecco gli interventi dell’amministrazione comunale

Per stimolare l’attività all’aria aperta, le relazioni personali e lo svago, l’amministrazione comunale ha eseguito una serie di interventi sulle strutture sportive delle frazioni.

A Varone al parco del Pernone è stato realizzato un parco polivalente pallacanestro-pallavolo, rifacendo il fondo e dipingendolo, installando i canestri della pallacanestro e i pali per la rete della pallavolo.

A Campi si è intervenuto in modo simile sul centro sportivo che si trova a est dell’abitato in località Bologni, anche qui lavorando sulla pavimentazione e allestendo un campo da pallacanestro, predisponendo quanto necessario per installare, all’occorrenza, pali e rete da pallavolo.

Pubblicità Pubblicità

Alla spiaggia dei Sabbioni, intervento analogo per realizzare un campo da pallacanestro, con in più la messa in sicurezza del campo di beach volley, con una nuova recinzione di sicurezza e una speciale schermatura che impedisce al vento del lago di spostare la sabbia dal campo di beach volley sul campo da basket.

Al centro sportivo di Sant’Alessandro, che già dispone di un campo polivalente, si è eseguito un intervento di ripristino, in particolare delle righe sul fondo di gioco. I lavori sono in parte conclusi, in parte in via di rapida ultimazione.

«Possono sembrare interventi di secondaria importanza -spiega l’assessore allo sport Silvio Salizzoni- ma io credo fermamente che i centri sportivi delle periferie siano luoghi molto importanti, specie dopo due anni di pandemia, di ritiro sociale e di grave sollecitazione emotiva. In città per i giovani è facile trovare un luogo dove incontrarsi e divertirsi a fare sport, ma nelle periferie cambia tutto. Questi interventi sono stati fatti per questo, per sollecitare i giovani a uscire e a incontrarsi, a giocare e a divertirsi, uscendo finalmente dallo stato d’animo di pesantezza di questi due anni, e con un occhio di riguardo anche alle famiglie, che ora possono portare i figli a giocare, godendo a loro volta di bei momenti all’aria aperta. Lo sport è aggregazione, vita, inclusione, e questo progetto, fortemente voluto da me e sostenuto dall’amministrazione, in particolare dall’assessore Luca Grazioli che mi ha supportato, va in quella direzione».

Pubblicità Pubblicità



«In prospettiva –aggiunge l’assessore- sto pensando di stimolare le associazioni sportive, spesso in carenza di posti dove ritrovarsi, a frequentare anche i centri delle periferie, contribuendo a vivacizzare la vita dei giovani e a creare rete e nuovi rapporti di amicizia. Penso in particolare a Campi, dove la speranza è che si possa formare una associazione sportiva, che oggi manca e che potrebbe davvero stimolare in modo notevole l’attività sportiva dei giovani. Un altro progetto in campo è quello di rendere libero a tutti l’utilizzo di alcune strutture dei vari impianti sportivi, anche in questo caso allo scopo di favorire l’aggregazione dei giovani e delle famiglie».