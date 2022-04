Ancora morti sulle strade, a distanza di pochi minuti perdono la vita due uomini

Un drammatico duplice incidente stradale con esiti mortali è accaduto alle prime ore di oggi sabato 2 Aprile, sulle strade del Polesine in provincia di Rovigo.

Il primo incidente è accaduto poco dopo le 0:30 sulla strada regionale 88 in viale Amendola nel territorio comunale di Rovigo, tra il capoluogo e Lendinara al km 6.500.

Una vettura fiat 500 con a bordo una donna e una bicicletta condotta da un 65 enne residente nella bassa Padovana , mentre procedevano verso Lendinara si sono scontrati facendo cadere rovinosamente a terra l’uomo.

Al loro arrivo i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le lesioni riportate.

Quasi in contemporanea un secondo incidente mortale è accaduto lungo la strada statale EE 55 Nuova Romea al km 59 nei pressi di Ariano Polesine a pochi chilometri dal confine con la provincia di Ferrara.

Una vettura con a bordo un 58 enne residente a Goro (FE) per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed e finito fuori strada ribaltandosi più volte nelle campagne sottostanti. Fortunatamente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

In pochi minuti sul posto sono giunte un ambulanza del Suem 118 e un auto medica per soccorrere la persona coinvolta.

Per liberare l’uomo dalle lamiere dell’auto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adria che hanno dovuto usare le pinze idrauliche.

I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo il 58 enne Franco Curti , residente nella cittadina ferrarese e presidente della cooperativa Goro Pesca. Lascia una compagna e un figlio.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Adria e della stazione di Porto Tolle.