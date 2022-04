Alto Garda in lutto, addio a Fabio Zanetti

Aveva 77 anni e a lungo era stato a lungo sindaco della borgata di Drena e il suo nome è legato anche all’acquisto del castello.

Nella serata di venerdì 1 aprile nella sua casa di Bolognano di Arco è venuto a mancare Fabio Zanetti originario di Drena.

La sua vita è stata contraddistinta da un lungo impegno al servizio della comunità e della cosa pubblica e dedicata in gran parte alla politica, ma sopratutto all’amministrazione suggellata nel 2012 dal conferimento del Cavalierato della Repubblica.

Zanetti si era diplomato all’istituto tecnico industriale Buonarotti di Trento in varie specializzazioni per poi frequentare l’università Bocconi e l’ateneo trentino.

Venne assunto nel 1969 alla Cofler di Rovereto come capo reparto e capo turno. Nello stesso anno all’età di 24 anni entra nel consiglio comunale di Drena dando così inizio alla propria carriera politica e amministrativa. Nella successiva legislatura diventa assessore e nel 1980 viene eletto sindaco, una carica che ricopre fino al 1995.

Tra i progetti che lo hanno visto protagonista da sindaco la sistemazione della viabilità di collegamento con Dro, la costituzione di una cooperativa edilizia per dare risposta alle esigenze abitative e l’acquisto del maniero di Drena, prima operazione di questo genere nella zona, promuovendone il restauro.

E stato anche tra i costituenti dell’assemblea comprensoriale, dove vi è rimasto ininterrottamente come rappresentante del comune di Drena, dal 1972 al 1989 e poi come assessore all’Agricoltura, alle attività Sociali e alla Sanità e infine dal 1986 al 1989 come presidente.

Inoltre ha ricoperto altri ruoli quali vicepresidente dell’Azienda di promozione turistica dal 1991 al 1996, Presidente dell’ Uncem (Unione nazione comuni comunità montane ) di Trento, consigliere comunale ad Arco, membro della giunta nazionale dell’ Uncem , consigliere amministrazione della Spa Aeroporto Catullo di Verona e presidente del consiglio di istituto alle scuole medie di Dro e al Floriani a Riva, e presidente ed aministratore unico di riabilitazione psicosociale Villa San Pietro ad Arco.

Numerosi gli attestati di cordoglio di politici ammnistratori non solo della valle ma un po di tutto il Trentino hanno voluto ricordarlo. Lascia la moglie Enrichetta, e i figli Denise, Michele e Alberto. La cerimonia funebre si terrà Lunedì 4 aprile alle 15:00 nella chiesa Colleggiata di Arco.