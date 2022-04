A fuoco materasso della camera da letto, muore mamma di due figli 36 enne

Un drammatico epilogo ha avuto l’incendio in una stanza da letto di un appartamento posto al piano terra di un condominio in via Firenze a Ponte San Nicolò nel Padovano.

Il tragico fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri venerdì 1 aprile intorno alle 14:30.

A lanciare l’allarme i vicini della mamma 36 enne che hanno visto sprigionarsi le fiamme e il fumo dalla stanza che si è poi velocemente propagato per l’appartamento sul vano scale.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Padova con un’autopompa e l’autoscala e 7 uomini, sono entrati nell’appartamento notando subito il materasso del letto avvolto nelle fiamme. La prima ipotesi è che sia stato un mozzicone di sigaretta a innescare il tragico incendio.

I vigili hanno iniziato immediatamente le opere di spegnimento delle fiamme e hanno trovato la donna 36 enne riversa a terra priva di sensi nell’abitazione.

Sul posto è giunta una ambulanza del Suem 118 con l’auto medica e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. C.T. le sue iniziali.



Pubblicità Pubblicità



Si tratta di una donna separata con dei figli, che al momento per fortuna non erano con lei ma con il papà.

Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Padova con il nucleo investigazioni scientifiche che hanno iniziato a compiere tutti gli accertamenti.

L’intera area dell’edifico e stata transennata in modo che le autorità hanno potuto compiere tutte le formalità di rito. Per tenere a bada i tanti curiosi è intervenuta a supporto anche la polizia locale.

Sul posto è giunto per un sopralluogo anche il magistrato di turno della procura padovana Sergio Dini che ha anche ascoltato il compagno della 36 enne per cercare di delineare meglio il quadro di quanto è accaduto. Sarebbe esclusa la responsabilità di terze persone. E comunque stato aperto un fascicolo per incendio e danneggiamenti a carico di ignoti.