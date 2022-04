Ultimatum di Putin, il gas si paga solo in rubli e stop ai vertici Ue in Russia: le regole del Cremlino

Ufficialmente firmato il decreto sulle regole del commercio di gas naturale russo contro i cosiddetti Paesi ostili, per il pagamento in rubli. L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidente, aggiungendo che il decreto entrerà in vigore da oggi 1° aprile. Per poter continuare a rifornirsi dalla Russia, viene suggerito di aprire un conto in rubli presso le banche russe per pagare il gas

“Offriamo un meccanismo chiaro e trasparente: per acquistare gas naturale dalla Russia, devono aprire conti in rubli nelle banche russe. I pagamenti per il gas fornito verranno effettuati tramite questi conti da domani”: ha chiarito Putin, spiegando che il meccanismo ideato potrebbe trattarsi dell’unica soluzione per continuare a pagare in euro Gazprom.

Nel dettaglio, il decreto prevede l’apertura di conti speciali presso Gazprombank, da parte degli acquirenti esteri, con l’obbligo di traferire le valute straniere in un conto speciale chiamato “K”. Da qui, i fondi sanno quindi trasferiti dalla stessa Gazprombank in un conto della banca Gazp.MM in rubli.

Nel suo discorso Putin punta ancora il dito contro l’Europa e gli Stati Uniti: “La guerra economica contro la Russia è iniziata non con la guerra, ma era stata già decisa da molti anni. L’occidente troverà nuovi motivi per imporre sanzioni, contro il nostro diritto alla libertà e all’indipendenza, contro il diritto a essere Russia“. Lo stesso presidente ha lanciato anche un avvertimento ai Paesi da lui considerati ostili: “I contratti esistenti per la fornitura di gas saranno interrotti se gli acquirenti provenienti da paesi ostili non adempiranno ai nuovi termini di pagamento”.

Nonostante Germania e Francia sembrano prepararsi ad un eventuale blocco del gas, il cancelliere tedesco Scholz ha insistito sul pagamento del gas in dollari: “Abbiamo guardato i contratti, c’è scritto che si paga in euro. E ho chiarito nella telefonata con Putin ieri, che rimarrà così. Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro“.

All’ultimatum lanciato da Mosca, si aggiunge un’altra ritorsione per le sanzioni: Vietato l’ingresso in Russia ai vertici dell’Ue. “Le restrizioni si applicano ai vertici dell’Unione Europea, inclusi numerosi commissari europei e capi delle strutture militari dell’Ue, nonché la stragrande maggioranza dei membri del Parlamento europeo che promuovono politiche antirusse“. Si legge in una nota dell’ultimo decreto.

