Tamponamento tra due vetture, ferite due ragazze 30 enni

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri giovedì 31 marzo intorno alle 13.30 sulla strada statale 45 bis della Gardesana (ora di competenza provinciale)nei pressi delle attività commerciali lungo la statale a Dro. Precisamente al km 123.700.

Per cause in corso di accertamento due vetture che stavano transitando in direzione Riva si sono tamponate facendo rimanere contuse le due conducenti, due ragazze 30 enni.

In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure alle ragazze. In supporto ai sanitari e per la messa in sicurezza della zona è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di dro con 6 uomini arrivati sul posto con il polisoccorso.

Pubblicità Pubblicità

Dei rilievi di legge si è occupata una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda. Le due condicenti sono state trasportate al pronto soccorso del nosocomio arcense e dalle informazioni giunte dai medici le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Il traffico per permettere i soccorsi, i rilievi, e la messa in sicurezza della strada è stato deviato nell’ abitato di Dro per circa un’ora.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità