Putin malato, molte le ipotesi e le inchieste sul suo stato di salute. Ma il Cremilino smentisce

Il conflitto in Ucraina ha inevitabilmente attirato l’attenzione sui protagonisti, Putin in primis, considerato come il responsabile principale del conflitto. Da quando è iniziata la guerra, si continua a parlare di una possibile malattia del Presidente russo e che i farmaci o le possibili condizioni sarebbero la spiegazione di alcuni suoi comportamenti.

Stando alle informazioni provenienti dalle agenzie di intelligence, Putin starebbe seguendo una cura a base di steroidi per combattere una patologia grave o un tumore. Farmaci, che potrebbero essere la causa di alcuni suoi comportamenti o scatti di ira.

In molti, hanno osservato come possibile indizio di una malattia, la distanza che il Presidente russo spesso tiene dalle altre persone che si trovano nello stesso posto. Altri invece pensano che starebbe combattendo contro il cancro a causa del viso e del collo pallido e gonfio.

Quello su tutti potrebbe far insospettire ulteriormente è l’inchiesta di Proeki, un media russo indipendente specializzato in giornalismo investigativo. Nell’articolo si legge: “.Vi mostriamo l’elenco dei medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi I medici — tra cui Alexei Shcheglov, Yaroslav Protasenko e Yevgeny Selivanov che avrebbero visitato in passato Putin per un lungo periodo, quando apparentemente aveva problemi alla schiena, e in tempi più recenti lo zar avrebbe chiesto il supporto di «uno specialista in cancro alla tiroide che è andato a trovarlo 35 volte in quattro anni nella sua casa a Sochi“.

L’articolo prosegue sottolineando come, il Presidente venisse seguito ovunque, rinunciando a molti viaggi di lavoro, incontri e commemorazioni. Sulle notizie che circolano in queste ore, il Cremlino però smentisce qualsiasi notizia di una malattia .In ogni caso, non è comunque la prima volta che la salute del presidente russo viene messa sotto i riflettori. Se ne era parlato anche nel 2015 e nel 2020, ma in entrambi i casi, qualsiasi ipotesi su una possibile malattia venne archiviata come infondata.

