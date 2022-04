Pullman e trattore si scontrano sotto la neve, disagi al traffico

Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 1 aprile, in valle di sole, pochi minuti dopo le 9:30 lungo la strada provinciale 87 nel comune di Pejo tra gli abitati di Cogolo e Pejo Terme. A scontrarsi un pullman turistico fortunatamente vuoto e un trattore adibito allo sgombero della neve che dalla notte stava operando per rendere percorribili le strade.

In pochi minuti per mettere in sicurezza l’area sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pejo che hanno anche gestito la viabilità molto rallentata, complice la fitta nevicata che era in atto dalla notte. Fortunatamente non si registrano feriti. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora finchè la strada è stata sgomberata dai mezzi, così il traffico ha potuto ripartire regolarmente.

