“Incontri di zona”: nel mese di aprile momenti di confronto e dialogo tra la Cassa Rurale Val di Non e i propri soci

La Cassa Rurale Val di Non ha organizzato per il mese di aprile gli “Incontri di zona 2022”, che si svolgeranno sul territorio della valle come da calendario riportato in calce all’articolo.

Gli incontri con i soci sono pensati per offrire momenti di dialogo e confronto tra i vertici aziendali e la base sociale: si tratta dunque di importanti occasioni per essere informati sulle novità, attività e numeri di bilancio, ricevere spiegazioni e chiarimenti significativi sulle scelte strategiche e nel campo delle iniziative sociali.

Anche l’assemblea dei soci di quest’anno non potrà svolgersi in presenza, a causa delle limitazioni imposte dalla normativa sull’emergenza sanitaria.

Ogni socio riceverà l’avviso di convocazione, con la possibilità di delegare il rappresentante designato (un notaio) che possa rappresentarlo in assemblea.

Oltre all’assemblea ordinaria, che tratterà il tradizionale ordine del giorno con l’approvazione del bilancio e l’elezione di tre amministratori, quest’anno i soci saranno chiamati ad esprimersi anche in assemblea straordinaria, dando il proprio consenso alla fusione tra la Cassa Rurale Val di Non e la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo.

Non potendosi incontrare di persona in assemblea, gli incontri di zona in presenza risultano ancor più di fondamentale importanza per poter ascoltare direttamente dal presidente e dal direttore tutte le proposte che saranno poste in votazione in assemblea.

«La nostra Cassa Rurale, noi soci che di fatto la costituiamo, siamo prossimi a un’importante occasione di fusione con la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, confinante e simile negli intenti e nella cultura di banca cooperativa del territorio» afferma il presidente Silvio Mucchi, invitando i soci agli incontri di zona, dove saranno esplicitate le motivazioni e le convinzioni grazie alle quali il Consiglio di Amministrazione è arrivato a proporre questo sviluppo territoriale con l’unione di due Casse limitrofe, forti e dinamiche.

Sarà presente anche il direttore generale Massimo Pinamonti, in rappresentanza di una struttura operativa composta da 140 dipendenti, 25 filiali e numeri di bilancio, quelli del 2021, di particolare consistenza e qualità.

«La Cassa Rurale Val di Non è una banca solida, come dimostrato dalla recente indagine di Altrocunsumo, che ha comparato i bilanci di 250 banche italiane, classificandole per affidabilità – spiega Pinamonti –. La nostra Cassa Rurale è stata inserita, insieme ad altre banche, nel primo raggruppamento in base alla classifica di rating».

Ciò dimostra la solidità e la sicurezza di una banca, la Cassa Rurale Val di Non, legata al territorio e alla comunità.

Di seguito il calendario degli “Incontri di zona”. I soci potranno partecipare liberamente, senza prenotazione, nel rispetto della normativa Covid vigente.