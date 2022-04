Incendio BioHabitat, Failoni: «La Provincia intende sostenere la prosecuzione dell’attività»

Dopo il presidente Maurizio Fugatti, recatosi sul posto ieri, oggi è toccato all’assessore Roberto Failoni salire a Carbonare di Folgaria assieme all’Assessore Achille Spinelli per un sopralluogo presso lo stabilimento della BioHabitat, azienda che produce case prefabbricate di legno e che è stata colpita da un incendio devastante che ha richiesto l’intervento di molti vigili del fuoco.

«Il sopralluogo è stato effettuato come segno di vicinanza ai proprietari dell’azienda in un momento difficile – spiega l’assessore Failoni – per verificare l’entità dei danni e per assicurare il sostegno della Provincia. Dopo aver visionato gli effetti dell’incendio ci siamo recati in Comune a Folgaria con i titolari dell’azienda per un confronto con l’amministrazione locale e il sindaco Rech».

Non bisogna nascondersi dietro ad un dito, per un’azienda importante che opera con successo in un settore di particolare interesse per un territorio come il Trentino e importante anche dal punto di vista dell’occupazione è un durissimo colpo. «La Provincia è vicina ai titolari e ai lavoratori e intende sostenere la prosecuzione dell’attività» – ha voluto puntualizzare ancora Failoni.

Pubblicità Pubblicità

I danni causati dal rogo sono rilevanti e non consentono ad oggi la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Nell’incontro che si è svolto presso il Comune con Luca Cemin della Biohabitat gli assessori Failoni e Spinelli si sono confrontati sui primi adempimenti di tipo burocratico in capo all’azienda e hanno assicurato che si cercherà qualche soluzione operativa immediata, anche con il supporto di Trentino Sviluppo, per dare continuità alla produzione, posto che l’azienda opera in un settore in piena attività in questo momento ed ha contratti in corso con tempistiche stringenti.

Pubblicità Pubblicità