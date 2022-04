In onda il secondo episodio “Sul Ring dell’Ateneo”: bagni “gender neutral”, inclusione o…?

E’ andato in onda oggi su “Voce24New” il secondo episodio del format dedicato all’università “Sul Ring dell’Ateneo”. (Clicca qui per vederlo) Il tema trattato è quello dei bagni “gender neutral”. Bagni ai quali possono accedere coloro i quali non si vogliono identificare nel genere maschile o femminile.

Nel dipartimento di sociologia è stata approvata la proposta di mettere 4 di questi bagni all’interno della facoltà. L’idea di alcuni movimenti e gruppi universitari, ora, è quella di portare la stessa decisione anche negli altri dipartimenti.

Il tema è stato discusso da Giacomo Mason, rappresentante della facoltà di economia di “Azione Universitaria” e da Miriam Cimmino, rappresentante del corso di servizio sociale di “Udu Trento”. A condurre è stato Pietro Sighel. La prima puntata “Sul ring dell’Ateneo” era uscita il 12 marzo.(clicca qui per vederla)

