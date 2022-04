Il saluto del Trentino a Maria Romana De Gasperi

Esequie solenni, stamattina a Roma, nella chiesa di Santa Chiara, per Maria Romana De Gasperi, figlia primogenita dello statista trentino, che si è spenta a 99 anni nella notte tra martedì e mercoledì.

Al funerale, che ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno partecipato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, con gli assessori alla cultura Mirko Bisesti e alla salute Stefania Segnana, nonché il presidente e il direttore della Fondazione trentina Alcide De Gasperi, rispettivamente Giuseppe Tognon e Marco Odorizzi.

“Siamo qui per dare l’ultimo saluto della comunità trentina a una persona che ha fatto molto per il nostro territorio. Maria Romana De Gasperi ha seguito il padre Alcide in incarichi importanti, è stata al suo fianco e ha saputo trasmettere al Trentino aiuto e supporto in tanti momenti e occasioni. Le siamo grati anche per la sua attività di conservazione e valorizzazione della documentazione e, soprattutto, della figura del grande statista“.

“La sua è una testimonianza diretta dell’impegno portato avanti fino all’ultimo – ha aggiunto a sua volta l’assessore Bisesti -, figlia e collaboratrice del grande statista, ha saputo trasmettere, soprattutto ai giovani la conoscenza di questa figura fondamentale per il nostro territorio, per l’Italia e per l’Europa, e suoi universali valori”.

“Siamo qui anche per portare il saluto di tutta la Valsugana, di Borgo e della ‘sua’ Val di Sella, poiché Maria Romana trascorreva le vacanze estive proprio qui, nella casa di famiglia di Alcide De Gasperi, la ricordiamo con affetto e riconoscenza“, ha concluso l’assessore Segnana.

E se il presidente della Fondazione intitolata a De Gasperi, Tognon, ha evidenziato come la sua scomparsa “segni un punto di passaggio” e che la “Fondazione perde un’amica, un esempio, una donna libera e tenace”, il direttore Odorizzi ha voluto ancora una volta mettere in risalto la sua grande “disponibilità” a diffondere, soprattutto fra i giovani, la conoscenza della figura del padre. Qui l’intervista al Presidente Fugatti. Qui l’intervista all’Assessore Bisesti.

