Guerra ucraina, l’inflazione sale al 6,7%: il valore più elevato da oltre 30 anni. Aumenta anche l’occupazione

La guerra in Ucraina e le varie sanzioni hanno creato un clima di incertezza che sta attraversando l’intera Europa, con conseguenze dirette sui mercati.

Uno dei primi dati che fotografa perfettamente il quadro internazionale è l’inflazione alle stelle, ovunque in Europa. In Italia a marzo il dato sull’inflazione ha raggiunto il 6,7%, il più alto dal 1991.

Lo stesso vale anche per la Germina che raggiunge il 7.3%, la Spagna dove addirittura si registra un 9.8% in più su base annua e la Francia che per ora riesce a reggere meglio il colpo, con un 4.5% su base tendenziale. L’inflazione colpisce anche oltreoceano, raggiungendo gli Stati uniti che, come l’Europa, raccoglie i segnali di incertezza internazionale.

Insomma, le conseguenze della pandemia prima e della guerra poi, hanno portato all’aumento dei prezzi delle materie prime, con un significativo rallentamento dell’import e dell’export. A questo, si aggiunge l’attualissimo tema dell’energia, il gas e il petrolio di cui diminuiscono le forniture. L’Europa sta infatti, cercando di staccarsi dalla dipendenza russa, sostituendo le fonti fossili con quelle rinnovabili, un passaggio piuttosto costoso.

Tutto quanto sta aumentando: dai prezzi del grano, al concime per l’agricoltura, fino ai metalli rari per l’elettronica e quelli grezzi. Le associazioni dei consumatori hanno stimato che l’attuale situazione costerà alle famiglie italiane circa 2670 euro in più.

Incredibile però come nonostante il periodo, emerga un unico dato positivo, quello sull’occupazione che sale sfiorando il 60%. Un dato che equivale a circa 81 mila posti di lavoro in più rispetto a gennaio e circa 777 mila su base annua. Come conseguenza diretta, scende anche la disoccupazione, soprattutto quella giovanile diminuita in un anno, dell’8,4% anche se il lavoro resta principalmente precario.

