Grazie al governo dei «migliori» dimenticato l’interesse nazionale

Egregio Direttore,

non posso esimermi dall’ intervenire nuovamente in ordine al penoso ed irritante spettacolo che il nostro governo mette in scena sul palcoscenico della guerra d’Ucraina, fregandosene non solo del benessere dei cittadini che amministra (male), ma anche della stessa sopravvivenza in termini di sistema economico Italia.

In primo luogo è da rimarcare la totale inettitudine del governo in ordine alla mancata sorveglianza e repressione degli aumenti ingiustificati delle energie, acquistate almeno sei mesi fa e prezzate come da quotazione odierne, con un meccanismo che ricalca la norma penale dell’ aggiotaggio, il che lo pone tra le fila degli speculatori che egli stesso denuncia, ma solo sui giornali, per indebito incasso di maggiori accise ed Iva, reso maggiormente evidente dall’inefficace “sconto” temporaneo, già riassorbito dalla incontrollata speculazione.

Tale inerzia, che a questo punto si ha motivo di pensare che sia dolosa, non volendo credere ad una totale incompetenza da parte del governo dei c.d. migliori, sta lentamente portando, dopo gli aumenti intollerabili di bollette e carburanti, pure verso lo spettro del razionamento, con gli inevitabili riflessi sul sistema economico italiano che comporterà aumenti di prezzi generalizzati, scomparsa di alcuni beni e materie prime, chiusure di aziende non più competitive non solo a livello mondiale, ma anche e soprattutto a livello europeo.

Quest’ ultimo fattore comporterà la regressione dell’Italia manifatturiera in posizione subordinata alla Francia ed alla Germania, la prima quasi indipendente dal punto di vista energetico con il suo nucleare, la seconda pure, con gli accordi sottobanco con la Russia tramite Gazprom, il che desta enormi sospetti sull’ intelligenza dell’ azione del nostro governo europeista, atlantista, pacifista e sostenitore del riarmo ucraino a prescindere. E filo francese e filogermanico, oltre l’ interesse nazionale.

Tante idee, anzi ideologie, ben confuse ed in danno dei cittadini e delle imprese. Mancanza di realismo e cinismo pure, se guardiamo alla vituperata Turchia, che si è collocata intelligentemente in posizione neutrale, pur essendo membro della NATO, posizione dalla quale continua a fare tranquillamente, lodata e riverita, gli affari suoi, acquistando gas e petrolio russo a prezzo scontato e vendendo agli ucraini droni ed armi. Proprio come noi, con qualche piccola differenza, che credo si noti.

Una posizione realista, no. E’ pretendere troppo, è pestare i calli ai progr – casarecci, ai dem filoBiden, anche se costui è un incapace trafficone, ai filovaticani, ai filomammaeuropa.

Parola d’ordine è dimenticare l’interesse nazionale, figure come quella di Enrico Mattei, quello che che con l’Agip di Stato acquistava ed intratteneva rapporti economici, comprendenti danaro ed armi, senza andare troppo per il sottile con tutti coloro che potevano dare un qualche beneficio all’ Italia ed alla cittadinanza in termini economici ed energetici.

Al governo è riuscita la difficilissima impresa di far rimanere senza energie l’ Italia e quella di averla riconsegnata, legata mani e piedi, alle Sette Sorelle USA a prezzi doppi o tripli. Un ritorno al passato, probabilmente dimenticato, agli anni settanta, quella delle domeniche a piedi e dell’ inflazione a doppia cifra.

Prepariamo pure maglioni e scarponi per il prossimo inverno e chi può si scaldi con le stufe a legna o a carbone, alla faccia dei gretini che, guarda caso, non pontificano più, e chi non può, guardando e bruciando le fotografie di avveniristiche centrali nucleari o fotovoltaiche da costruire. Prepariamo anche una bella cintura con molti buchi aggiunti, dato che tanti rimarranno disoccupati ed affamati, senza neanche il trattamento riservato ai clandestini.

Dapprima toccherà ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle imprese private, poi anche a lor signori dipendenti pubblici, dato che Impese chiuse significa zero tasse e quindi zero stipendi.

Finalmente tutti eguali, nella mota, grazie ai “migliori” al governo. Ovviamente da riconfermare alle elezioni, se qualcuno deciderà che è cosa buona e giusta farle tenere.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

(Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it – La vostra opinione conta, sempre….)