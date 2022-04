Fine stato di emergenza, Speranza: “La pandemia non si spegne con un pulsante. Decisioni in base alla curva”

“La pandemia non si può spegnere con un pulsante” a dirlo è il Ministro della Salute Speranza che raccomanda ancora prudenza perché il virus continua a girare.

Lo confermano anche i dati e l’indice di trasmissibilità il dato più alto da dicembre 2021. Nonostante la fine dello stato di emergenza, le mascherine al chiuso sono ancora obbligatorie almeno fino al 30 aprile, con Speranza su questo che teme un abbassamento della guardia.

Anche la campagna vaccinale prosegue e mentre si valuta un ulteriore richiamo, il Ministro della Salute preme per un coordinamento tra i Paesi europei, al fine di prendere una strada comune.

Riguardo alla possibilità di eliminazione di tutte le restrizioni per maggio, Speranza risponde che si valuterà nel mese di aprile: “Dobbiamo aprirci ad una fase diversa, nei mesi in cui si sta più all’aperto possiamo permetterci una maggiore libertà sempre all’insegna della gradualità”.

Tra tutti i settori, i problemi rimangono in quello della scuola, visto che torneranno i docenti non vaccinati, anche se non potranno svolgere attività didattica a contatto con gli studenti, ma dovranno svolgere il loro lavoro in attività di supporto all’istruzione scolastica, distribuite su 36 ore settimanali e non più 18 o 22. Problemi, che dovranno essere risolti trovando sia spazi, ma anche attività e nuovi incarichi per gli insegnanti non vaccinati.

