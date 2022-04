Coronavirus: un decesso e 383 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari purtroppo oggi registra un decesso per Covid-19 in Trentino: si tratta di una donna ultranovantenne vaccinata, con altre patologie. Il decesso è avvenuto in ospedale.

I nuovi casi di oggi sono in tutto 383, (ieri erano 444): 18 casi positivi al molecolare (su 179 test effettuati) e 365 all’antigenico (su 3.533 test

effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Gli ospedali registrano 60 ammalati covid, (+1 rispetto a ieri) di cui 3 in rianimazione (+ 1 rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 5 dimissioni.

I casi attivi sul nostro territorio sono 4.190, 58 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti aumentano di 437 unità, per un totale di 144.235 da inizio pandemia.

Questi i nuovi casi ripartiti per fascia di età: 9 tra 0-2 anni, 8 tra 3-5 anni, 10 tra 6-10 anni, 16 tra 11-13 anni, 18 tra 14-18 anni, 93 tra 19-39 anni, 106 tra 40-59 anni, 55 tra 60-69 anni, 39 tra 70-79 anni, 29 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 7. I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.205.286, di cui 427.133 seconde dosi e 328.055 terze dosi.

