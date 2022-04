Aveva definito Salvini delinquente, condannata al risarcimento Paola Miranda consigliere di Rovereto

Il 2 marzo del 2015 durante il consiglio comunale di Rovereto Paola Mirandola, consigliere dem aveva detto: “Salvini in galera, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza”. Il caso era finito in Tribunale.

Quello di Rovereto aveva assolto Mirandola in quanto le frasi sarebbero state ingiuriose ma giustificate dal contesto politico. La Cassazione invece ha accolto il ricorso e ha ritenuto le parole della democratica diffamatoria.

Ci dovrà essere un risarcimento da pattuire in sede civile. La donna aveva espresso quelle parole dopo aver visto un altro consigliere leghista con una maglietta con scritto “Renzi a casa”.

