Altopiano di Folgaria, incendio BioHabitat: danni per milioni di euro

Dell’incendio che ieri ha devastato il capannone della BioHabiat di Carbonare, sull’Altopiano di Folgaria, rimane solo cumulo di macerie, niente di più.

Il furioso incendio è stato spento dopo diverse ore di lavoro da sei corpi di Vigili del Fuoco, tra cui anche i permanenti di Trento.

Le fiamme avrebbero completamente distrutto il laboratorio, la palazzina che ospita gli uffici e danneggiato anche la terza struttura adibita a magazzino.

Pubblicità Pubblicità

Le conseguenze del rogo hanno provocato danni davvero ingenti.

Si parla infatti, di danni superiori al milione di euro solo per i macchinari, anche se il bilancio complessivo potrebbe essere di alcuni milioni.

Nell’azienda gestita dalla famiglia Cemin, lavoravano 20 persone, ora rimaste improvvisamente senza un impiego.

Pubblicità Pubblicità



All’origine dell’incendio si è pensato ad un mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento a cippato, anche se dalle ceneri non sono emerse cause evidenti.

Pubblicità Pubblicità

Per questo, lo stabilimento ora è sotto sequestro e i carabinieri stanno indagando su tutti i fonti compresa l’origine dolosa. (Qui il video)

Il sindaco del paese Micheal Rech in una nota ha espresso tutto il suo dispiacere:” L’incendio che questa mattina presto ha colpito l’azienda Biohabitat a Carbonare di Folgaria è stato qualcosa di sconvolgente. A bruciare non è stata solo la struttura ma anche il sogno, l’impegno, il prestigio di una società che da anni la Comunità di Folgaria si fregia di ospitare– poi continua -Biohabitat è un prestigio per Folgaria, un’azienda che diversifica la nostra economia e da occupazione. I nostri vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvare il salvabile ma i danni sono enormi– infine si legge-Alla famiglia Cemin, a Luca, la vicinanza dell’Amministrazione e di tutta la Comunità” (Clicca qui per vedere il video integrale dell’incendio)

Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari Provincia Autonoma Trento