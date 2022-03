Travolto da una pianta, grave boscaiolo 46 enne

L’incidente è avvenuto all’interno del boschi della valle dei Mocheni questa mattina giovedì 31 marzo intorno alle 9:45 mentre il boscaiolo 46 enne di nazionalità rumena, stava operando nel cantiere e nello specifico stava tagliando alcune piante.

L’uomo è stato colpito da una di queste piante a Sant’Orsola Terme, nella zona del Croz de le Scalete a una quota di circa 1.600 m.s.l.m., lungo un pendio 150 metri a monte della strada forestale.

Sono subito stati allertati il Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale che ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di Pergine che hanno raggiunto la località dell’incidente con il mezzo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco volontari di Sant’Orsola, mentre l’elicottero non è riuscito a decollare a causa del maltempo e della scarsa visibilità. L’equipe sanitaria è quindi arrivata in automedica.

L’uomo, cosciente ma con possibili politraumi, è stato stabilizzato dai sanitari e imbarellato. Poiché il maltempo non consentiva il recupero in elicottero – nel frattempo atterrato a Sant’Orsola Terme – l’infortunato è stato calato per 150 metri con la barella portantina fino alla strada, da lì trasferito in paese con i mezzi di soccorso e affidato all’elicottero, che lo ha portato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso intorno alle 12.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana e l’ispettorato del lavoro della provincia autonoma di Trento,

