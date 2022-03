Tragedia in Val di Fiemme: Viviana stava tentando di fuggire quando il colpo l’ha raggiunta alla nuca

Dopo l’esame autoptico e la comprensione delle dinamiche dell’omicidio da parte delle forze dell’ordine, sono emersi alcuni dettagli riguardanti la scioccante vicenda avvenuta in Val di Fiemme.

Martedì pomeriggio Mauro Moser, in un impeto di rabbia ha sparato ed ucciso sua moglie Viviana Micheluzzi. Poi si è tolto la vita. L’autopsia ai corpi è stata portata avanti da un anatomopatologo dell’università di Verona.

Secondo le ricostruzioni, la donna sarebbe stata uccisa mentre tentava di fuggire. Il colpo l’ha raggiunta alla nuca mentre era di spalle nell’estremo tentativo di fuggire verso la ciclabile vicina. Il primo colpo è stato fatale.

Mauro Moser era appena risalito dalla Bassa Tesina dove si era procurato la pistola Glock. L’omicidio era dunque premeditato.

L’uomo infatti, nella mattina di martedì ha guidato per più di mezz’ora per andare ad acquistare l’arma, l’ha comprata ed è andato nel posto in cui si trovava la moglie.

I due in quel luogo avevano delle arnie ed avevano ristrutturato un vecchio capannone agricolo. Non si sa se si erano dati appuntamento in quel boschetto oppure no.

Infine c’era stato il ritrovamento dei due da parte dei figli. A rinvenire i corpi sono stati Niko, di 20 anni e Ivan di 22. I ragazzi si erano messi alla ricerca dei genitori nel pomeriggio.

I ventenni ora si trovano dal terzo fratello, di 26 anni che li ha ospitati a casa sua.