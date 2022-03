Taglio tariffe di gas e luce per aprile maggio e giugno: la decisione dell’Autorità per l’energia

L’Italia sembra abbandonare la linea dei rincari grazie ad una collaborazione tra l’Autorità per l’energia, Parlamento e Governo che per i mesi di aprile maggio e giugno 2022, avrebbero deciso di tagliare i costi di luce e gas.

Generalmente, l’Autorità per l’energia, intervenite solo per i clienti del mercato tutelato e non per quelli che hanno scelto il mercato libero, ma questa volta la bolletta verrà alleggerita per una platea più ampia.

Si parla di circa 30 milioni di utenti domestici e 6 milioni di aziende, la cui riduzione del prezzo dell’energia elettrica sarà del 10,2%, per i soli clienti del mercato tutelato. A questo però, si devono aggiungere gli ulteriori 3 miliardi messi sul piatto dal Governo, di cui potranno beneficiare sia i clienti del mercato libero che di quello tutelato.

Per il gas invece, il taglio del prezzo è scattato grazie alla riduzione dell’Iva che equivale a un -10% sul costo per entrambe le tipologie di contratto, ma valido solo per tutti coloro che hanno un consumo inferiore ai 5 mila metri cubi l’anno.

Nonostante l’annuncio del taglio dei costi, l’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA) ha calcolato che nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, una famiglia italiana media spederà il 71% in più, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Riguardo all’elettricità invece, la spesa aumenterà dell’80% con un costo complessivo di circa 950 euro.

