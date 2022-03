Sanders, ex giocatore dell’Aquila Basket percorre 40 km contromano in autostrada

Il 27enne Victor Sanders, ex giocatore dell’Aquila Basket Trento e attualmente atleta del Reyer Venezia, ha percorso questa mattina oltre 40 km in macchina contromano lungo l’autostrada A27.

Il giocatore è entrato nel casello di Venezia est e ha percorso l’arteria autostradale fino a Conegliano dove la sua corsa è stata interrotta dalla Polizia stradale.

Fortunatamente le segnalazioni degli altri automobilisti hanno permesso di evitare la tragedia. Sono stati avvisati immediatamente poliziotti e anche la società concessionaria Aspi che ha attivato dei segnali luminosi sulla tratta.

Non sono ancora note le ragioni per le quali Sanders si è immesso contromano. In ogni caso, è stato denunciato.

La società alla quale è tesserato l’atleta si è dissociata dal suo comportamento ed ha annunciato che verranno adottati a breve dei provvedimenti nei suoi confronti.

