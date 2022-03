Sacchetti con escrementi di cani abbandonati nel bosco: l’appello in un video dei bambini di Coredo

Purtroppo capita spesso che la maleducazione di pochi influisca sull’ambiente di cui tanti, quasi tutti, hanno rispetto, cura, attenzione.

Così è successo nei giorni scorsi a Coredo, nel Comune di Predaia, dove qualcuno, portando a passeggio il cane nei boschi, ha ben pensato di raccogliere gli escrementi del proprio animale dal sentiero, mettendoli negli appositi sacchetti. Tutto bene, verrebbe da dire. Il punto è che quei sacchetti, invece di finire nelle immondizie, sono stati abbandonati tra i cespugli.

L’episodio non è passato inosservato ai bambini coredani, per fortuna molto più attenti al rispetto dell’ambiente e della natura rispetto al protagonista (o ai protagonisti) della vicenda, che hanno voluto lanciare un messaggio in rima davvero significativo. Clicca qui per vedere il video.

Pubblicità Pubblicità