Paura per una 94 enne infortunata: l’ascensore non è a norma e i vigili del fuoco la portano a terra dal nono piano – IL VIDEO

Ancora momenti di paura per un’anziana 94 enne che poco dopo le 10.00 di stamane si è infortunata al nono piano della torre 2 di Madonna Bianca.

È subito intervenuta un’ambulanza di Trentino emergenza per prestare soccorso all’anziana. Purtroppo arrivati sul posto i sanitari si sono accorti che la barella per il trasporto degli infortunati non sarebbe potuta entrare nell’ascensore, e tanto meno trasportare la donna ferita. Dentro l’ascensore non poteva entrare nemmeno la carrozzina.

A questo punto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l’autoscala hanno dovuto salire fino al piano dove si trovava l’infortunata. Presa in consegna dagli operatori sanitari la donna è stata calata con la pedana dell’autosala a terra e poi trasferita al pronto soccorso del santa Chiara di Trento. Sta bene e il ricovero in codice giallo fa ben sperare per la 94 enne, che è stata una ex campionessa di bocce.

Era successa la stessa cosa il 6 luglio 2021 ed anche in quel frangente erano intervenuti i vigili del fuoco. A sentirsi male era stata un’altra 94 enne, che era residente nella scala opposta alla torre e al dodicesimo piano.

Quanto è successo fa emergere un problema già denunciato da anni ad Itea. «Purtroppo – spiega la referente della Torre Beatrice Bernardi – abbiamo già fatto presente numerose volte ai vertici Itea che gli ascensori non sono a norma e quindi molto pericolosi. È una grave anomalia che in alcune torri di Madonna Bianca è stata risolta. Ma non nella nostra però. Gli ascensori nella nostra torre sono vetusti, obsoleti e quindi davvero pericolosi. Non oso pensare se la signora avesse avuto bisogno di cure urgenti cosa sarebbe successo».

L’intervento, iniziato alle ore 8.30 circa, è infatti terminato dopo un’ora e mezzo. Forse troppo per poter pensare di salvare una vita. (clicca qui per vedere il video integrale)

