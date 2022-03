L’uomo di sole a Castel Caldes: visite teatralizzate il 2 e il 30 aprile

A Castel Caldes tornano sabato 2 e sabato 30 aprile le visite teatralizzate dedicate alla mostra “Huomini d’armi, lettere e religione. Solandri illustri dal Cinquecento al Novecento”. Ingresso gratuito ma solo su prenotazione.

Sabato 2 aprile e sabato 30 aprile alle ore 16.30 e in replica alle ore 18.15 saranno riproposte a Castel Caldes quattro visite teatralizzate intitolate “L’uomo di sole; o il modernissimo Prometeo” spettacolo ispirato alla mostra “Huomini d’armi, lettere e religione”, rassegna che documenta l’attività di alcuni dei più importanti personaggi che, nel corso dei secoli, hanno avuto i natali nella Val di Sole e tra questi, in particolare, quanti hanno dato un contributo significativo alla cultura e all’arte del loro tempo.

Lo spettacolo vede come protagonista Franco Staino, scienziato di lontane origini solandre, in visita a Castel Caldes per parlare di intelligenza artificiale e, girando per le sale della mostra, parlerà di una sua strana idea: sarà quella di realizzare un essere umano solandro ideale?

Al pubblico il piacere di scoprirla e, magari, di aiutarlo nella sua impresa. Testo e regia: Guido Laino. In scena: Tiziano Chiogna, Guido Laino e Nicola Sordo.

In ottemperanza delle disposizioni vigenti, si informa che l’ingresso sarà contingentato. L’accesso sarà gratuito ma solo previa prenotazione contattando i Servizi educativi del museo al numero di tel. 0461 492811.

