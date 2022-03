La seconda edizione del premio letterario “Predaia Arte e Natura” scalda i motori

Anche quest’anno Predaia, in Val di Non, si trasforma in un regno artistico dove gli autori possono dare libero sfogo alla loro creatività e fantasia.

L’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato alla cultura guidato da Ilaria Magnani, l’Ufficio Cultura, la Biblioteca di Predaia e l’Asuc di Coredo propongono infatti la seconda edizione del premio letterario per racconti brevi in lingua italiana “Predaia Arte e Natura”.

Il tema di questa edizione è: “Forme e colori: la natura, maestra di mescolanze”.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le persone, di qualunque età, residenti o domiciliate nell’area del Triveneto.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 24 giugno 2022. Per informazioni basta visitare il sito internet www.predaiaarteenatura.eu, oppure contattare l’Ufficio Cultura tramite e-mail (coredo@comune.predaia.tn.it) o telefono (0463.536121 – interno 7).

Il bando completo e il modulo d’iscrizione sono disponibili anche sul sito internet comunale www.comune.predaia.tn.it

