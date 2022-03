La dottoressa caccia la paziente invalida dallo studio:”Andatevene, siete russi, non mi piace Putin”

“Andatevene, siete russi, non venite nel mio studio. Non mi piace Putin” sono queste le sconcertanti parole con le quali una dottoressa avrebbe mandato via una paziente invalida dal suo studio.

Il caso clamoroso è avvenuto a Bologna e ha raccontarlo è stato il “Carlino”. La vittima che si è vista cacciare dallo studio medico è Lidia Malica Davidenco, una 19enne che studia all’università di Bologna e che vive a Casalecchio di Reno.

La giovane si sarebbe presentata dalla dottoressa per farsi certificare la propria sordità. La nota del medico era necessaria per delle agevolazioni nell’acquisto di un computer per la 19enne.

Inizialmente la ragazza era stata visitata dallla dottoressa. Poi però quest’ultima le aveva riferito che era necessaria la visita di un otorino. La studentessa non era d’accordo. E’ quindi intervenuta la nonna della 19enne, anche lei russa.

Allora è scattata la discriminazione che è costata allo studio medico una denuncia di diffamazione aggravata e un esposto all’ordine dei medici.

“Andatevene via, non mi piacciono i russi” in questo modo Lidia è stata mandata via. Insomma, il proprio paese d’origine basterebbe a definire il nostro pensiero.

Per il solo fatto di essere russa, la 19enne è stata identificata dalla dottoressa come una responsabile di quello che sta facendo Putin.

Ma anche se la russa fosse stata d’accordo con il proprio Presidente, da quando le linee politiche ed i pensieri giustificano la discriminazione?