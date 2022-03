Incendio a Folgaria, il sindaco:”A bruciare è il sogno di una società che da anni ospitiamo”

E’ andato in fiamme nella notte di oggi, verso le 4 del mattino l’intero capannone della ditta di Carbonare Biohabitat a Folgaria. Fortunatamente non ci son stati feriti e l’incendio non sembrerebbe essere stato doloso.

L’azienda produce case in legno ed è considerata una delle eccellenze trentine oltre che un vanto per Folgaria. Proprio per questa ragione la comunità è rimasta molto dispiaciuta per quanto avvenuto.

Anche il sindaco del paese Micheal Rech in una nota ha espresso tutto il suo dispiacere:” L’incendio che questa mattina presto ha colpito l’azienda Biohabitat a Carbonare di Folgaria è stato qualcosa di sconvolgente.

A bruciare non è stata solo la struttura ma anche il sogno, l’impegno, il prestigio di una società che da anni la Comunità di Folgaria si fregia di ospitare– poi continua -Biohabitat è un prestigio per Folgaria, un’azienda che diversifica la nostra economia e da occupazione.

I nostri vigili del fuoco hanno fatto di tutto per salvare il salvabile ma i danni sono enormi– infine si legge-Alla famiglia Cemin, a Luca, la vicinanza dell’Amministrazione e di tutta la Comunità”.

