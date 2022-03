In Germania il piano di emergenza sul gas che anche l’Italia potrebbe adottare

Alla luce della guerra, delle parole di Putin e del suo portavoce Peskov, Berlino è la prima ad adottare un piano di emergenza destinato a garantire l’approvvigionamento del gas, anche nel caso di uno stop delle forniture russe.

Si tratta di un piano, potenzialmente adottabile anche dall’Italia, già previsto da un regolamento europeo del 2017, in cui vengono definiti tre livelli: livello di allerta precoce, livello di allerta e livello di emergenza.

Il primo, già annunciato dal Ministro dell’Economia tedesco, entrerebbe in vigore nel caso in cui ci fossero indicazioni, “concrete, serie e attendibili” di un evento che possa portare ad un significativo peggioramento dell’approvvigionamento del gas. In questo caso, non viene previsto l’intervento statale, ma vengono aumentate le misure precauzionali.

Saranno infatti, riunite le autorità e i fornitori di energia con un team di crisi che metteranno a punto un piano per garantire l’approvvigionamento, anche attraverso gli impianti di stoccaggio.

Il secondo livello, quello di allerta, scatterà nel caso in cui la situazione precipitasse, ma con un mercato che rimane comunque capace di gestire l’interruzione delle forniture. In questo livello, il Ministro dell’economia, se necessario, valuterà un’interruzione dell’approvvigionamento di gas.

Al terzo livello, quello di emergenza, lo Stato interverrebbe in prima persona e le cose cambierebbero completamente. A quel punto, l’Agenzia reti regolerebbe direttamente la distribuzione del gas, decidendo in caso di estrema necessità, di ridurla. In linea generale, Il piano prevede di tutelare primariamente i cittadini e i servizi essenziali. Questo significa, che le abitazioni private, ma anche i vigili del fuoco e la polizia, gli ospedali o le centrali elettriche a gas, non dovrebbero essere toccate.

