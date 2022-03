In bilico sulla scarpata, salvato dai vigili del fuoco

Un uomo mentre stava percorrendo una strada di campagna nei dintorni di Prezzo, nel comune di Pieve di Bono Prezzo in Valle del Chiese, quando ha perso il controllo del propio veicolo finendo in bilico sulla scarpata sottostante.

L’incidente è accaduto ieri mattina mercoledì 30 marzo pochi minuti prima delle 10:00.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Prezzo con 8 uomini che hanno iniziato a mettere in sicurezza la vettura che rischiava di finire nella scarpata sottostante.

Gli uomini della protezione civile hanno usato un argano manuale (tifor) e delle assi per stabilizzare il mezzo per evitare che scivolasse lungo la scarpata. Poi il camion gru dei vigili del fuoco di stanza a Tione ha imbragato il veicolo che è stato così recuperato e rimesso in strada.

Fortunatamente non sono segnalate conseguenze ne per il conducente che per il mezzo.

