Folgaria, spaventoso incendio avvolge la Biohabitat – IL VIDEO

L’allarme è scattato verso le 4 del mattino, quando i Vigili del Fuoco sono stati allertati dalle spaventose fiamme che stanno tutt’ora avvolgendo l’intero capannone della ditta di Carbonare Biohabitat nel Comune di Folgaria. (Qui il video)

Si tratta dell’azienda che produce case in legno, la stessa che in passato aveva costruito le casette per i terremotati e che viene considerata una delle eccellenze del Trentino.

L’ipotesi iniziale, ancora al vaglio, è che l’incendio sia partito dalla caldaia a biomassa. Al momento però, pare non ci siano feriti, anche se i danni causati dall’incendio potrebbero essere piuttosto rilevanti. Per questo, sul posto, ci sono ancora all’opera i Vigili del Fuoco. (clicca qui per vedere il video integrale)

