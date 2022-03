Fine emergenza: stop al distanziamento durante la messa. Resta l’obbligo di mascherina

Da venerdì 1 aprile, con la fine dello stato di emergenza da Covid in Italia, anche la Conferenza episcopale italiana adegua il suo approccio alla pandemia.

La CEI e il Governo hanno concordato di abrogare le misure precauzionali in vigore dal 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo.

Le diocesi locali (come quella di Trento o di Bolzano-Bressanone) comunicheranno le novità alle parrocchie, tra cui l’abolizione del distanziamento in chiesa con il permanere dell’obbligo di mascherina. Indicazioni sono state date anche per la Settimana Santa.

– In chiesa non è più necessario rispettare la distanza interpersonale di un metro e il contingentamento del numero di fedeli che possono accedervi. Non è più necessario un servizio d’ordine, si dovranno in ogni caso evitare ancora gli assembramenti;

– l’accesso a chiese e cappelle resta obbligatoriamente con la mascherina a protezione di naso e bocca.

– si raccomanda di continuare ad igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto;

– nello scambio di pace si raccomanda di continuare ad evitare la stretta di mano o l’abbraccio;

– prima di distribuire l’Eucaristia va sempre indossata la mascherina e vanno igienizzate le mani. I fedeli ricevono l‘Eucaristia preferibilmente nella mano;

– i luoghi sacri devono essere arieggiati dopo ogni funzione religiosa, i banchi vanno igienizzati regolarmente con detergenti idonei;

– non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali, per non contagiare altri fedeli;

– le processioni possono svolgersi come di consueto.

Riguardo a indicazioni particolari, il vescovo raccomanda che dalla festa di Pasqua in poi le acquasantiere tornino ad essere riempite. Questo può avvenire nella celebrazione della Veglia Pasquale. I fedeli possono nuovamente portare a casa l’acqua benedetta, che parimenti può tornare disponibile anche sulle tombe e ai funerali.

La CEI invita inoltre i fedeli a partecipare numerosi alle celebrazioni liturgiche, favorendo la presenza rispetto alla ripresa in streaming. Infine la CEI ha fornito le seguenti raccomandazioni per la Settimana Santa:

– nella Domenica delle Palme i fedeli sono invitati a portare con sé i rami di ulivo alla celebrazione, evitando che siano consegnati, fatti circolare o scambiati;

– il Giovedì Santo può svolgersi il rito della lavanda dei piedi, ma si consiglia al celebrante di sanificare le mani ogni volta e di indossare la mascherina;

– il Venerdì Santo venga introdotta nella preghiera universale un’intenzione per quanti soffrono a causa della guerra. Una proposta di testo viene fornita dalla Diocesi. L’atto di adorazione della Croce dovrà avvenire evitando il bacio.