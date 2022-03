Femminicidio Val di Fiemme, Dalzocchio attacca Conzatti: «Da lei solo bassa speculazione politica»

Scontro tra il capogruppo della lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio e la senatrice Donatella Conzatti, eletta grazie ai voti della lega e poi passata dopo pochi giorni con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

La senatrice aveva accusato l’assessora Segnana di fermare la normativa approvata negli ultimi due anni a livello nazionale che indica come procedere nel solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul anche a livello territoriale.

Conzatti ha definito inoltre quella della giunta «una politica populista non serve più a nessuno e in nessun campo, men che meno serve a fermare gli autori di violenza e a proteggere le vittime».

A stretto giro di posta elettronica ha subito replicato Mara Dalzocchio accusando la collega di speculazione politica e di riportare cose non vere.

«Neppure il tempo di far piena luce su tutti gli aspetti dell’orrore accaduto in Valle di Fiemme – con il signor Mauro Moser che ha ucciso la moglie, Viviana Micheluzzi, e poi si è tolto la vita – che già qualcuno, purtroppo, è corso a fare dei commenti sull’accaduto che non si possono che considerare di bassa speculazione politica» – esordisce Dalzocchio

Secondo l’esponente della lega Donatella Conzatti «non ha perso occasione, alla luce di questo femminicidio, per attaccare l’Amministrazione provinciale sui «corsi di educazione a scuola» con la Provincia che, secondo lei, «ha fermato tutto», suggerendo quasi un nesso causale, per quanto remoto, tra la tragedia delle scorse ore ed alcune responsabilità politiche. Ora, a parte che la Lega è da sempre in prima linea per quanto riguarda il contrasto alla violenza contro le donne – la Legge sul “Codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, del luglio 2019, è stata fortemente voluta dal mio partito -, segnalo alla senatrice che non è affatto vero che la Provincia «ha fermato tutto».

Mara Dalzocchio nella nota ha chiarito inoltre che – come spiegato dalla stessa Assessore alle politiche sociali Stefania Segnana – lo scorso novembre, «non è vero l’Amministrazione provinciale ha smesso di sostenere i progetti del territorio. Infatti la proposta progettuale per i centri di rieducazione per uomini maltrattanti, inviata al Dipartimento nazionale pari opportunità, è stata elaborata dall’UMSE Sviluppo rete dei servizi della Provincia dopo un confronto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e in partnership con l’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento.

L’Assessore ha altresì introdotto l’assegno per le donne vittime di violenza, spendendosi più volte, a livello istituzionale, su questo tema. Forse, abituata a stare dalle parti di Roma, la senatrice ha perso di vista tutto questo, ma non è questo il punto. Il punto, e concludo, è che trovo profondamente sbagliato prendere spunto da un fatto di sangue per affrettarsi a fare ragionamenti politici che, per di più, hanno un fortissimo sapore elettoralistico. Se si tratta di un comportamento censurabile a priori, lo è ancor più per chi siede nelle istituzioni e dovrebbe – in questo come in altri casi – essere il primo a dare il buon esempio. Ma, a quanto pare – e lo dico con amarezza -, c’è sempre chi perde ottime occasioni per tacere».