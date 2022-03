Ex Sloi, Bruna Giuliani: «Bene la concretezza di Fugatti per il sito da bonificare»

«Dopo tanti anni di chiacchiere sul destino dell’area Ex Sloi, il Presidente Fugatti ha portato ancora una volta la sua tranquilla concretezza in una trattativa che potrebbe finalmente risolvere il nodo legato al Sito contaminato di interesse nazionale» – Ad affermarlo è la capogruppo della Lega in comune di Trento Bruna Giuliani

Dopo l’incontro di febbraio con il ministro Cingolani, ieri si è svolto un nuovo confronto sul futuro delle aree inquinate di Trento nord con un Fugatti concreto e propositivo davanti al sottosegretario del MITE, Vannia Gava, al commissario straordinario di Governo per il potenziamento della linea Fortezza-Verona, Paola Firmi e al sindaco Ianeselli, in collegamento da Trento.

Grazie alla preparazione dei lavori per la circonvallazione ferroviaria della città, di cui il presidente Fugatti è stato forte sostenitore, reperendo oltre 900 milioni di euro per la sua realizzazione, una lente di ingrandimento è ora fissa sul destino delle aree inquinate. “Vogliamo cogliere l’occasione della realizzazione di quest’opera strategica per lo sviluppo del Trentino per sanare una situazione ambientale annosa, che grava da lungo tempo sulla città di Trento”, ha affermato il presidente Fugatti.

«L’atteggiamento costruttivo del presidente e della maggioranza al governo in Provincia sta mostrando ancora una volta la differenza con le gestioni precedenti; infatti, dato che il meccanismo della pianificazione partecipata per la bonifica e riqualificazione delle aree inquinate, che altrove ha visto ottimi risultati, non ha qui prodotto gli esiti sperati nei tempi desiderati, ora i vari soggetti coinvolti stanno confluendo sulle posizioni di Fugatti, per arrivare ad una soluzione che porti alla liberazione di Trento da questo ambito inquinato per riportarlo ad un ruolo utile per il capoluogo» – sottolinea ancora Bruna Giuliani che conclude ringraziando «ancora una volta il Presidente Fugatti per la sua lungimiranza ed attenzione ai tanti problemi lasciati irrisolti anche sulla città di Trento, siamo lieti dell’accordo tra Comune, Provincia ed RFI per individuare soluzioni di impiego di interesse pubblico delle aree inquinate, su cui coinvolgere i Ministeri della transizione ecologica e dei Trasporti».