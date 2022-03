Draghi telefona a Putin: “Parliamo di pace, fermi i combattimenti e consenta corridoi umanitari”

Se i negoziati e gli spiragli per una trattativa, non fermano gli obbiettivi di Mosca, anche le manovre diplomatiche continuano, come quella di ieri, tra Draghi e Putin.

Un’ora di confronto iniziato con le parole del Premier italiano: “Parliamo di pace, fermi i combattimenti e consenta i corridoi umanitari per avvicinare al più presto la fine della guerra”.

Al centro della telefonata quindi, soprattutto gli ultimi sviluppi sulle relazioni bilaterali e la crisi ucraina, sottolineando l’importanza di stabilire quanto prima il cessate il fuoco.

I due avrebbero discusso anche sulle forniture di gas, sui nuovi metodi di pagamento in rubli, decisi da Mosca, ma anche sull’andamento dei colloqui tra i rappresentati di Russia e Ucraina.

Draghi ha poi ribadito la disponibilità italiana a far parte dei Paesi garanti della futura neutralità ucraina, con l’obiettivo di mettere un punto al conflitto. Nonostante qualche spiraglio di speranza, Unione Europea e Stati Uniti rimangono piuttosto diffidenti sulle reali intenzioni di Mosca di arrivare definitivamente ad un cessate il fuoco.

Di contro, il Ministero degli esteri ucraino ammette che la questione sarà chiusa, quando su Crimea e Donbass sarà ripristinata la sovranità dell’Ucraina e su questi argomenti si valuterà la possibilità di arrivare alla pace.

