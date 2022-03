Domenica 3 aprile a Cles volontari e associazioni all’opera per la “Giornata ecologica”

Finalmente dopo due anni d’assenza ritorna a Cles la “Giornata ecologica”, sospesa a causa dell’epidemia da Coronavirus, e che si svolgerà (tempo permettendo) domenica prossima, 3 aprile.

Gli incivili e i maleducati purtroppo non si sono fermati durante la pandemia, per cui ora è necessario dare una bella “ripulita” per mano di cittadini volenterosi che amano prendersi cura del proprio territorio, che lavoreranno una domenica mattina, regalando il proprio tempo, per dare una pulita al paese, parchi e circondario, dai rifiuti lasciati in giro da chi è tutt’altro che ecologico.

La Pro Loco di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles, hanno organizzato questa giornata, nei giardini e nelle aree di verde pubblico. Nel 2019 la manifestazione aveva visto circa 170 persone, soprattutto appartenenti ai gruppi rionali e alle associazioni del paese, fornite di guanti e sacchetti, darsi da fare per ripulire parchi, boschi e sentieri della borgata.

La Giornata Ecologica si svolge ogni anno in aprile all’inizio della primavera, sempre con la partecipazione dei Gruppi Rionali di Spinazzeda, Dres, Prato, Caltron, Pez, Maiano e Mechel, in collaborazione con le varie Associazioni del paese, tra cui il Gruppo Scout di Cles, la SAT, l’Associazione Pescatori, i Vigili del Fuoco Volontari di Cles, il Gruppo Clesium, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, l’Oratorio San Rocco, il Corpo dei Carabinieri in congedo e gli operai del cantiere comunale. Il Gruppo Alpini di Cles si occuperà della preparazione del pranzo sotto la supervisione di Mariano Bonanno, socio storico della Pro Loco Cles.

Il Presidente della Pro Loco Lorenzo Paoli commenta: “Quest’anno si riparte con un evento, la Giornata Ecologica, che si è sempre dimostrato un’opportunità per i cittadini di prendersi cura del proprio territorio, ripulendo con pazienza ed intelligenza ciò che l’ignoranza e l’inciviltà di alcuni contribuisce a creare. Possiamo forse immaginare che nei nostri boschi siano nate e continuino a nascere favole, ed è dunque un nostro dovere mantenerli puliti e curati per non perdere la capacità di raccontare le storie degli esseri fantastici che li abitano.”

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00 davanti a Palazzo Assessorile; i gruppi di volontari si avvieranno poi nelle rispettive zone per la pulizia. Alle 12.30 tutti alla Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Cles in via Degasperi per il pranzo preparato dal Gruppo ANA di Cles e gentilmente offerto dall’Amministrazione Comunale.

Tutta l’attrezzatura è messa a disposizione dal Comune di Cles e della Comunità della Val di Non, la quale apre eccezionalmente il Centro Raccolta Materiali, dove verrà portata una parte dei rifiuti raccolti, mentre una parte sarà affidata al servizio di raccolta del Comune.

In caso di maltempo la manifestazione viene annullata. Gli organizzatori ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.

Per informazioni e iscrizioni: Pro Loco Cles – 0463 421376