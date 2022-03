Difetti visivi: ecco le tecniche laser più diffuse del momento per eliminarli definitivamente

La vista è quel senso che, più di ogni altro, domina azioni e sensazioni, e una vista imperfetta, purtroppo, può compromettere notevolmente la qualità della vita, rendendo difficili da compiere anche alcune delle attività più semplici di ogni giorno.

Del resto, i difetti di rifrazione, vale a dire la messa a fuoco imperfetta degli occhi, rappresentano un problema molto comune, per risolvere il quale, fortunatamente, la scienza propone oggi diverse soluzioni. La chirurgia refrattiva, in particolare, permette di correggere con successo i più comuni difetti della vista, avvalendosi di tecniche innovative, efficaci e sicure.

Naturalmente, è indispensabile rivolgersi a medici chirurghi dalla comprovata esperienza e professionalità, come per esempio il dottor Angelo Appiotti, che propone sempre trattamenti personalizzati, in grado di tenere conto delle caratteristiche e necessità specifiche di ogni paziente.

Pubblicità Pubblicità

Quali sono i più comuni difetti della vista e come si correggono – Nella maggior parte dei casi, i difetti della vista consistono in un’anomalia della cornea o del cristallino che provocano una visione imperfetta. Generalmente, si tratta di difetti congeniti, che influiscono sul punto di messa a fuoco e determinano di conseguenza un’immagine distorta o comunque sfocata.

I difetti della vista più comuni sono la miopia, l’astigmatismo e l’ipermetropia. È bene ricordare anche la presbiopia, un difetto di rifrazione che generalmente si presenta dopo i 45-50 anni di età, dovuto ai naturali processi di invecchiamento che rendono i tessuti meno elastici ed impediscono l’accomodazione naturale del cristallino.

Per correggere questi difetti, e recuperare una visione normale, si può ricorrere a occhiali o lenti a contatto, si tratta però di dispositivi che si è obbligati ad utilizzare sempre e che, nel corso del tempo e in alcune situazioni, possono creare problemi.

Pubblicità Pubblicità



È il caso, ad esempio, di chi fa sport, o di chi svolge un lavoro d’azione, poiché potrebbe trovarsi in una situazione di disagio proprio a causa degli occhiali o delle lenti. La chirurgia refrattiva permette invece di liberarsi completamente dal difetto visivo e, al contempo, di evitare l’uso degli strumenti correttivi.

La chirurgia laser per correggere i difetti della vista – Le tecniche chirurgiche refrattive che si avvalgono del raggio laser permettono di correggere i difetti della vista con la massima precisione e in maniera permanente.

Al giorno d’oggi esistono diverse tecniche laser per trattare i difetti della vista: sarà il chirurgo a decidere quale può essere quella ideale.

La PRK è stata una delle prime tecniche di correzione della vista e viene impiegata ancora oggi con successo: costituisce il metodo ideale per correggere miopia, astigmatismo e ipermetropia di lieve entità, ma è anche una soluzione particolarmente indicata per cornee troppo sottili o che comunque non permettono di ricorrere ad altre soluzioni.

In seguito, oltre alla PRK si sono diffuse altre tecniche, come per esempio la FemtoLASIK, versatile e con un decorso post operatorio davvero minimo, ideale per correggere ogni tipo di difetto, e la ReLEx Smile, che permette di procedere per mezzo di interventi rapidissimi, in cui si deve ricorrere a poche gocce di anestetico.

Come anticipato, la scelta della tecnica più indicata viene effettuata dal chirurgo, a seguito di una visita accurata per valutare non solo il difetto da correggere ma anche la conformazione dell’occhio e della cornea, verificando l’idoneità all’applicazione della chirurgia laser.