Definitivamente domato il devastante incendio boschivo sui monti di Bondone

Si sono concluse definitivamente nella giornata di ieri, mercoledì 30 marzo, le operazioni di spegnimento del devastante incendio boschivo scoppiato nei boschi sopra l’abitato di Bondone in valle dei Chiese scoppiato lo scorso 19 marzo.

La difficile operazione ha visto impegnati per ben 11 giorni (l’incendio è partito nel primo pomeriggio di sabato 19 marzo) le aliquote della protezione civile Trentina e Lombarda e i numerosi volontari che si sono alternati, con circa 250 ettari in territorio trentino bruciati e 150 nel territorio Bresciano, nei boschi della Valvestino e Magasa.

È la sindaca di Bondone Chiara Cimarolli ad annunciare ufficialmente lo spegnimento dell’incendio. «Sono davvero felice di poter annunciare lo spegnimento del furioso incendio che da oltre undici giorni ha tenuto in apprensione le nostre Comunità».

Anche sul versante bresciano l’emergenza è rientrata e le operazioni si stanno concludendo. Il rogo è stato finalmente domato non grazie alla pioggia, di cui ancora non si vede traccia, bensì per merito degli sforzi profusi da tutto il personale – volontario e non – che ha operato senza sosta e prodigandosi con ogni energia possibile.

«Desidero dunque ringraziare da subito tutti i Vigili del Fuoco volontari che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento e bonifica, con in prima linea il Corpo di Bondone-Baitoni, il Comandante Nicola Zaninelli ed il suo Vice Manuel Carè – aggiunge Chiara Cimarolli – chiamati ad un impegno straordinario anche per l’attività di coordinamento, d’intesa con l’Ispettore Distrettuale Andrea Bagattini. Ai ringraziamenti per i pompieri del nostro Corpo vanno aggiunti quelli per tutti gli altri intervenuti dall’Unione delle Giudicarie, e dell’Alto Garda e Ledro , a dimostrazione della solidità ed efficacia della macchina del soccorso locale dei Vigili del Fuoco, cui si aggiunge un grazie alla Federazione, al Corpo permanente, al Nucleo Elicotteri ed al Corpo Nazionale».

La sindaca si è poi levata qualche sassolino dalle scarpe: «al di là di inutili e sterili polemiche, le quali non fanno altro che avvelenare un clima invece sereno e centrato sulla collaborazione e la solidarietà tra Corpi e Comuni, va rimarcato un grande plauso perché tutti hanno dato il massimo impegno e lavorato con ogni energia possibile per fermare le fiamme e contenere i danni all’ambiente e alle montagne, ricchezza delle nostre terre».

Non è mancato il ringraziamento a tutti i corpi istituzionali che hanno creato una forte sinergia in questa operazione difficile: «Un grazie anche alle istituzioni provinciali, ai dipendenti comunali allertati con il C.O.C., ai nostri custodi forestali ed in particolare all’addetta di zona Margherita Collini, al personale del Corpo forestale provinciale, alla Polizia Locale della Valle del Chiese, ai Carabinieri, al Servizio Ambulanza di Storo, tutti presenti ed attivi in questa emergenza, testimoniando come la “protezione civile” dei nostri Comuni rivela nell’emergenza la grande capacità operativa che la caratterizza: tempestività, competenza, assiduità, tenacia».

La sindaca ha sottolineato l’immane lavoro svolto in questa (come in altre) occasioni e ha ringraziato anche i cittadini che hanno collaborato con le operazioni di intervento, portando sostegno – talvolta anche di generi di conforto – agli uomini e alle donne impegnati sul fronte del fuoco.

«Siamo stati messi a dura prova – ha concluso – ma la prova è stata ampiamente superata e, ancora una volta, ha dimostrato la grande capacità di reazione delle nostre Comunità quando devono affrontare emergenze e calamità varie».

Continueranno anche nei prossimi giorni dei monitoraggi per escludere eventuali ripartenze ma si spera nell’agognata pioggia.