Coronavirus: nessun decesso ma i ricoveri in ospedale salgono a 59

Il mese di marzo si chiude fortunatamente senza vittime da Covid-19 ma il numero dei nuovi contagi mostra un virus ancora più che attivo: 444 i risultati positivi su circa 4.000 tamponi analizzati nelle ultime ore.

Intanto in ospedale ieri sono stati ricoverati altri 9 contagiati; le dimissioni sono state 6 pertanto il bilancio in questo momento è di 59 pazienti ricoverati, dei quali 2 si trovano in rianimazione.

Nel dettaglio, i test antigenici ieri sono stati 3.741, dei quali 418 sono risultati positivi.

I molecolari analizzati sono stati invece 312, con 26 positività riscontrate alle quali si affiancano le 10 conferme di casi già intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 7. 313 i nuovi guariti (il totale è pari a 143.798).

La distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età è così rappresentata: 12 di 0-2 anni, 10 di 3-5 anni, 25 di 6-10 anni, 22 di 11-13 anni, 28 di 14-18 anni, 103 di 19-39 anni, 127 di 40-59 anni, 50 di 60-69 anni, 38 di 70-79 anni e

29 di 80 o più anni.

Sul fronte delle vaccinazioni oggi il totale è pari a 1.204.588 somministrazioni di cui 427.032 seconde dosi e 327.491 terze dosi.

