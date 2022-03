Capienza dei Trasporti pubblici riportata al 100%

Con domani scade l’obbligo del green pass (in ottemperanza al D.L. 24/2022,) per l’utilizzo di tutti i mezzi del trasporto pubblico. Permane però l’obbligo di mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca a partire dai 6 anni di età oppure la mascherina chirurgica a copertura sempre di naso e bocca dai 3 ai 5 anni di età.

Sui bus urbani ed extraurbani la capienza è riportata al 100%.

Ambito di validità del provvedimento è per tutti i collegamenti urbani ed extraurbani su autobus, la Ferrovia Trento Malé Mezzana, la Ferrovia Trento Borgo Valsugana Bassano, i Servizi di mobilità vacanze e la Funivia Trento Sardagna. Saranno svolte verifiche, sotto il coordinamento delle Prefetture, dalle forze dell’ordine e con il contributo del personale aziendale. Per chi non rispetta le norme sono previste sanzioni.

Pubblicità Pubblicità