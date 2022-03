Ala: i giochi di una volta nella ricerca di Francesca Debiasi

Un modo diverso di fare tirocinio, e un nuovo strumento per attrarre i giovani e i giovanissimi in biblioteca: è la “Piccola raccolta dei giochi di una volta”, redatta da Francesca Debiasi, giovane dottoressa in scienze della pedagogia e protagonista di un tirocinio all’interno del Comune di Ala. Anziché affidarle compiti “standard”, la segreteria ha deciso di sviluppare un progetto nuovo ed originale, dedicato ai più piccoli.

La speciale guida è stata presentata nel parco della biblioteca lo scorso 29 marzo. È stata una piccola festa, grazie alla presenza dell’associazione Peter Pan, che ha proposto ai bambini i giochi descritti da Francesca Debiasi, e alla Pro Loco che ha offerto i pop-corn. Un’atmosfera del tutto coerente col senso del progetto che ha visto la dottoressa protagonista. Inserita in Comune con un tirocinio attivato dall’Agenzia del lavoro, Debiasi ha iniziato a lavorare in settembre.

Qui le responsabili – in particolare la segretaria comunale Flavia Brunelli e la vice Liliana Stratta – hanno cercato di trovare un incarico che fosse il più possibile adatto alle sue capacità, ma che rappresentasse anche un valore aggiunto per il Comune di Ala.

Niente “parcheggi” in archivio a fare timbri o fotocopie, ma qualcosa di nuovo e innovativo: la scelta è caduta su di una ricerca sui giochi di una volta.

E su come poterli fare ad Ala: da “Strega comanda color” al “Gioco delle sedie”, Francesca Debiasi ha indicato nella sua guida i luoghi migliori dove praticarli ad Ala, come i parchi o le colonie estive.

La guida è divisa in due sezioni, una per i giochi da fare all’aperto e una per quelli da fare se piove o fa freddo. A completare il lavoro, con l’impaginazione e la grafica, ci hanno pensato Michela Tonolli e Sofia Furlani, all’interno del loro percorso di servizio civile in biblioteca.

“Francesca ha riportato alla luce dei giochi che io ricordo bene, e che purtroppo sono sempre meno praticati dai bambini di oggi, a discapito della socialità e dello stare assieme. Dobbiamo ringraziarla per averli riportati alla luce e suggerirceli. Questo è stato un progetto su misura, con il quale abbiamo dato maggiore significato al tirocinio di Francesca Debiasi”, ha detto il sindaco Claudio Soini, che ha ringraziato anche le persone che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo, dalle responsabili di progetto a tutte le persone che lavorano in biblioteca.

È stata la segretaria del Comune di Ala, Flavia Brunelli, a raccontare la nascita di questo particolare progetto. “Quando Francesca è entrata da noi, avevamo due strade. Fare un percorso standard, magari noioso, oppure ribaltare il paradigma e trovare una formula creativa. È quest’ultima la strada che abbiamo scelto, anche grazie alla disponibilità e inclinazione dell’amministrazione comunale a trovare formule innovative, inclusive e di rottura rispetto al passato”. “Ho voluto calare nel contesto locale la mia ricerca, affinché potesse essere utile a tutti i bambini e le bambine di Ala”, ha detto Francesca Debiasi.

L’obiettivo sottostante al progetto era investire in cultura attraendo i bambini in biblioteca perché sono gli adulti di domani ed avere uno strumento per rendere il luogo inclusivo, collaborativo e accogliente.

Qualcosa che inviti le famiglie e i più piccoli ad entrare in biblioteca e a imparare fin dall’inizio a frequentarla. Anche perché la biblioteca comunale di Ala vanta un parco splendido (e che proprio in questi giorni sta venendo risistemato): un posto perfetto dove provare i giochi del libro di Francesca Debiasi, un manuale utile e pratico per le famiglie, i bambini e… per gli adulti che vogliono restare un po’ bambini.