29 marzo 2022: la «Voce del Trentino» supera i 100 mila lettori in sole 24 ore

Boom di lettori per il nostro quotidiano martedì 29 marzo 2022. Nelle 24 ore prese in considerazione sono stati 105.988 i lettori che hanno letto 116.529 pagine sulla nostra testata.

Non si tratta del record in assoluto, infatti il 15 marzo 2020 la «Voce del Trentino» aveva superato i 309 mila lettori e le 459 mila pagine lette in 24 ore.

Il periodo era quello del lockdown e delle prime avvisaglie del coronavirus che aveva spaventato non poco i cittadini italiani.

In quel momento il primo avamposto della comunicazione era diventato il web, da sempre più veloce e dinamico di tutti gli altri media tradizionali.

Grande successo stanno ottenendo le nostre newsletter giornaliere gratuite che hanno superato i 10 mila iscritti.

Ad oggi dall’apertura della testata nel lontano 3 febbraio 2013 sono state oltre 100 milioni le pagine lette dagli utenti.

Per ora l’articolo più letto del 2022 è stato «Follia al bar Nuraghe di Borgo, carabinieri oltraggiati e umiliati dalla proprietaria» (clicca qui per leggerlo) che ha raggiunto i 60 mila lettori

La Voce del Trentino viene letta in 225 paesi diversi del mondo.

Dagli oltre 300 mila contatti degli Stati Uniti agli oltre 100 mila contatti annuali di Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Norvegia, Romania, Irlanda, Austria, Brasile e all’unico contatto dell’isola di Samoa

Nella speciale classifica dopo le due città della regione ci sono Milano (900 mila contatti), Roma (700 mila) Verona (500 mila), Bologna, Firenze, Napoli e Torino con oltre 300 mila contatti nell’anno appena terminato.

Ogni hanno ci sono quasi 800 mila interazioni sui post condivisi nelle pagine facebook e quasi 600 le segnalazioni arrivate al numero whatsApp della redazione (333 586 9377).

Dopo la città di Trento i nostri articoli vengono letti maggiormente in val di Non e Sole, in Valsugana e nell’Alto Garda. Nel 2020 è nato anche il nuovo magazine sportivo e prima ancora La Voce di Bolzano

Il numero del nuovo polo integrato dell’informazione che racchiude tutte le piattaforme della comunicazione è 0461 1787350

Sotto la certificazione di Google Analytics, unico motore accreditato per i dati internet nel mondo