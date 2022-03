Verrà abbattuto il pioppo all’ingresso del parco di via Volta

A seguito della perizia eseguita da un tecnico forestale incaricato sull’esemplare di pioppo (populus nigra) di circa 24 metri di altezza, situato all’ingresso del parco di via Volta si ritiene che l’esemplare non abbia le condizioni di sicurezza per essere mantenuto.

Il pioppo, con un’età stimata di circa 50 anni, è un esemplare policromo con deficit strutturali ed un anomalo invecchiamento, sia per un accrescimento dell’apparato radicale non corretto che per la presenza dei cosiddetti rodilegno, agenti xilofagi. Le alterazioni del legno sono particolarmente importanti a livello statico ed i pioppi in particolare sono inclini alla rottura.

A seguito di queste considerazioni l’albero è stato oggetto di approfondimenti strumentali su più punti ed a più altezze sia attraverso rilievi con resistograph che con Tomografie soniche che hanno sottolineato come la presenza di deficit strutturali non sia compatibile con il mantenimento dell’esemplare. Il pioppo sarà abbattuto quanto prima ma verrà prontamente sostituito così da non lasciare vuoti significativi all’interno del parco.

